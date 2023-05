«Steffke elsket femininitet, kledelige kjoler og Barbies.»

Mimi Mays (70) kunne ikke bedt om en bedre morsdagsgave. I går kveld fremførte han sin «Stefke» på denne store scenen, som han hadde drømt om siden han var to år gammel.

Mimi er en kjærlig kvinne som ønsker all lykke for barna sine – hennes andre sønn, Sam er fire år eldre enn Steph. «Vær den du er», er budskapet Gustaf formidler gjennom sin sang, sin utdannelse. «Vi fikk snart en sterk mistanke om at Steph ikke var som andre gutter,» sa han til våre kolleger fra avisen «Het Laatste Nieuws».