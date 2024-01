Stemme: Mendesa «beklager» med Incourtoise Zoés stemme

Kun én kandidat fra Vallonsk-Brabant dukket opp på forsiden av The Voice in the Blind denne tirsdagskvelden. Men for en kandidat! Zoé Arnould rev den opp. Ved pianoet opptrådte den unge (18 år gamle) Incourtois Lene seg inn Major Lazer & DJ Snake og to jurymedlemmer kommer tilbake: Mendesa og Haddick.

Men Christoph Willem snakket først. «Jeg er lei meg over at jeg ikke er tilbake. Det er min første gang, beklager.»Før du får en … bomullsklut «Å rense ørene dine» Fra Mendesa som gjør det bra senere ved å blokkere Hattick. «Zoé, du kan ikke være med på laget mitt. Jeg elsket alt ved det. Du startet mykt og avsluttet med litt alvor i stemmen. Du sang Zoé-stil og stemmen din blåste meg bort.» Mendesa ble deretter med Joes slektninger i familierommet og varslet Joes foreldre via video. «En utrolig kvinne, en med mye potensial.» Før det prøvde Haddick å overbevise henne om å bli med på laget hans. «Du har en moderne stemme, sterk i sin sensibilitet og skjør, men i utseende. Du har denne vokallyden, nesten en hvisking, som jeg virkelig liker.» Zoé nevnte «Syng litt av hvert, elsker piano, rap og pop» På Tomsoes noter tok Haddigh henne på ordet og ba henne spille noen toner på pianoet hennes. To marine lerreterAv Tomso. Rett og slett ypperlig for en ung kvinne som kanskje befant seg på The Voice-scenen for noen år siden. «Noen venner ville at jeg skulle melde meg på showet, men det var utelukket fordi jeg er så sjenert. Til å begynne med sang jeg når jeg var opprørt fordi det tillot meg å roe meg ned, styre og uttrykke følelsene mine. Jeg fortsatte meg selv i boblen min for å uttrykke meg lenge, ovenpå så jeg ikke skulle bli hørt. Jeg sang, og så begynte jeg så smått å synge foran folk, spille inn meg selv – til og med.» La oss finne henne i Knockouts. I løpet av få uker.