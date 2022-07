Stephane Plaza og Karine Le Marchants heftige respons på rykter om vertens mentale motstandskraft

Stefan Plaza, At Wit’s End? Uansett, hans siste opptredener og hans siste engasjementer rapporteres av folk i pressen … åpenbart feil.

I en video som er lagt ut til historien på Instagram-kontoen hans, nøye merket av Closer og Public Newspapers, ser vi Stephen Plaza sitte på gulvet, håret i rufsete og hodet i hendene. Vi ser Karin Lee Marchant løpe for å finne ut hva som skjer. «Hva gjør du på gulvet?! (…) Du har sittet over hele gulvet i 15 dager!»Hun minner ham på det. «Skynd deg, vi må ta et bilde!»

Det er her Stephen Plaza forklarer til sin kollega og venn at han prøver å posere som Rodins kontemplative. «Det er ikke denne (posituren)!»Karin Lee Marchant gjenopptar. «Olala, alle journalistene tror allerede du er en fattig person, forlatt av alle…»

Stéphane Plaza reiste seg deretter for å bli med verten på Love Is In plenen. «De sa ikke at jeg er fattig, de sa at du ikke er kjæresten min lenger og at du er slem mot meg!»Han later som han sutrer. «Så du skal betale for ferien!» Et godt mottatt svar, kort og godt.





Etter det sendte Stephen Plaza ut en pressemelding fra advokatfirmaet sitt fra juni. Vi kan lese den «Stefan Plaza ønsker å offentlig fordømme invasjoner av privatlivet hans» I tillegg til «Samtale for de kompetente sivile og kriminelle domstoler enhver publikasjon som krenker hans privatliv».