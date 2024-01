Stephanie av Monaco opprørt av barnebarnets fornavn: «Hun var litt sint»

Irriterende fornavn? I 2023, prinsesse Stephanie av Monaco ble til Bestemor For første gang i en alder av 58. Glad begivenhet Stein. Men hun hadde tydeligvis problemer med å velge et fornavn til barnebarnet sitt, født i april.

«Min bestemor var i himmelen»

Dette er Louis Ducroot og Marie Chevalier som snakket om temaet «Victoire har to andre fornavn. Det første, Magui, er en hyllest til Louises bestemor. Det andre, Lam Huang, er min bestemors vietnamesiske fornavn. Avslørt niese av Stéphanie de Monaco. Sistnevnte ble overrasket over å høre at han ikke hadde lagt til sitt eget navn slik det var vanlig.

Stephanie av Monaco sier til broren prins Albert: «Jeg vet at broren min er veldig tålmodig»

«Moren min ble litt sint da vi fortalte henne det, men bestemoren min var over månen.» En nevø av prins Albert av Monaco ble lagt til. Likevel gjenstår prinsesse Gaga suksess Så mye hun kunne. Louis Ducroud og Marie Chevalier erklærte at de ønsket «Gammelt fransk fornavn og ikke vanlig i dag» For å forhindre at datteren deres har samme navn som sine fremtidige klassekamerater.