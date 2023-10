Stephanie de Monacos datter presenterer kjæresten etter et år med mystikk: «365 dager med kjærlighet»

Utilsiktet diskret. Ofte sammenlignet med Grace Kelly, datteren til Stephanie av Monaco er en av de sterkeste personlighetene til kongefamilien i Monaco. Camille Gottlieb Ikke mer hjerte Ta og hun gjorde det offisielt.

«Nyt oss»

Albert og Charlenes svigerdatter fra Monaco har vært et par i et år, men hun har holdt på en hemmelighet til nå. «Jeg har det bra med ham foreløpig. Kanskje en dag hvem vet? Men ikke nå, vi har det veldig bra, vi er begge fornøyde med våre kjære”, Hun avslørte nylig til det franske magasinet Gala at hun er ivrig etter å lære mer om identiteten sin. Camille Gottlieb bestemte seg til slutt for å løfte sløret til den aktuelle unge mannen for en spesiell anledning. «365 dager med kjærlighet, vi er lykkelige”, skrev 25-åringen under et bilde av ham som kysser på en båt.

Langt hår, tatoveringer… The Stranger gir Grimaldi-klanen et rock’n’roll-preg. I desember i fjor snakket Camille Gottlieb allerede om ønsket om å bli mor. «Jeg vet at jeg ble født som mor«, sa hun til en lokal avis Hei Monaco. Det geni? Tiden vil vise.