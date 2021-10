Stephen Bern tar på seg innleggelsen til Elizabeth IIs kontroversielle sykehus

Folk og kongefamilien

Den 95 år gamle dronningen ble innlagt på sykehuset 20. oktober.

Frykt og forundring. Etter å ha fått vite at den britiske dronningen hadde blitt innlagt på Elizabeth II-sykehuset, slo disse to følelsene britene. På sidelinjen av en offisiell reise, etter råd fra legene, ble han oppdaget onsdag 20. oktober da 95-åringen fant seg selv til tross for suverenitet. I sentrum av en kontrovers. Grunnen? Det var ingen nølende og veldig avslørende informasjon fra Buckingham Palace, som antydet at hans Majestet hvilte i Windsor mens han fortsatt var på sykehus. Om ikke verre på agendaen, er muligheten for en verden uten Elizabeth II full av debatt. Stephen Bern Jeg kom tilbake til dette kapitlet verdig Krone I kolonner av Vest-Frankrike.

“Det forbinder William og Harry”

“Nyheter som dette er sjokkerende fordi monarkiet er så populært på tvers av kanalen og dronningen er enda mer.”, Evaluerer eksperten på kronede hoder i den franske avisen. “Fra dette synspunktet tror jeg det vil være et planetarisk sjokk.”Han minner om den regelen, legger han tilElizabeth II, Nesten 70 år “Nesten tilsvarer Louis XIV”. Imidlertid død av slike “Bevisst oppmerksomhet” I følge ham ville ikke engelskmennene føre til slutten av monarkiet, Charles prøver ganske enkelt å lage protokollen “Mer fleksibel og mindre formell”.

Men ifølge Stephen Bern har dronningens mulige død en viss innvirkning: et par, prins William og Harry. «Den dagen dronningen dør, vil det sjokkere verden, men selv for Windsors vil alle komme sammen. Det vil forene engelskmennene, spesielt William og Harry., Foreslår den 57 år gamle programlederen. “De deler den samme kjærligheten med bestemoren sin fordi jeg vet at hun er en eksepsjonell bestemor for dem.”. Elizabeth II er for tiden på tvungen pensjonisttilværelse mens hun venter på å gjenvinne kreftene til hennes neste kongelige forlovelse.