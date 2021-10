Stephen Curdlin fra Hawaii Frankrike ble stilt fem spørsmål

Clubb: Hvor lenge har samarbeidet mellom Hawaii og Microsoft på markedet for bærbare PCer vart?

Stephen Curdlin : Fra de første bærbare datamaskinene. Faktisk har vi alltid jobbet med Microsoft, så det er i mange år. Nærmere bestemt har jeg vært hos Huawei i tre og et halvt år og synes i utgangspunktet at vi burde ha introdusert vår første bærbare. [de cette période]. Så vi jobbet alltid med dette selskapet.

Har du tjent på å bruke Hawaii? Windows 11

Tar du med spesielle programvareinnovasjoner i Matbooks (basert på programvareoverlegg)?

Det som er sikkert er at vi gjør vår visjon om Hawaii -økosystemet så rikt som mulig og mer intuitivt for den vanlige forbrukeren. Dette betyr at vi ser overfladiske prikker som Hawaii Share på enhetene våre. For oss er det ingen bedre måte å kommunisere med en smarttelefon, i hvert fall når du har en Huawei -smarttelefon. Så har vi alt tilkoblingsområdet med skjerm som nettbrett eller matview, som også tillater trådløs visning.

Dette er de typer overlegg vi vil legge til, som vi allerede har brakt og vil fortsette å bringe, for å være presis. Vi har beriket dem fordi Hawaii Share nå administrerer tre smarttelefonskjermer samtidig på en datamaskin enn noen gang før. Nå kan du for eksempel vise WhatsApp -nyheter, profesjonelle nyheter og fotogalleri samtidig.

Hichem El Assri (produksjonsdirektør for PC, nettbrett, skjermer og høyttalere), legger til:

Uansett operativsystem er vi i et kontinuum av erfaring. Dette er noe vi startet fra begynnelsen av produktene våre, og vi har utviklet det lenge. Så vi har nå en spesifikk kompetanse, det er Super Fluid, det fungerer bra, og det gir en start til mange av våre konkurrenter.

Vi lo da vi så at Windows 11 går mot denne multi-integrasjonen, det faktum at kommunikasjon endelig er et annet operativsystem. Men jeg tror ikke det vil bli integrert som Hawaii. Derfor fokuserer vi bare på produktene vi markedsfører: å mestre opplevelsen. Alt som er gyldig i Windows 11 er imidlertid gyldig i produktene våre, og våre tilleggsfunksjoner vil være en bonus.