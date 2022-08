Stephen Hawking kom med en skremmende påstand om kunstig intelligens før hans død

Astrofysiker Stephen Hawking, som døde 14. mars 2018, hadde flere ganger uttrykt sitt syn på kunstig intelligens. Ifølge ham kan menneskeheten bli ødelagt hvis den vil stole for mye på maskiner.

Jeg har hørt dette mange ganger de siste årene. Hawking Det fryktet han «Utvikling av en fullstendig kunstig intelligens kan ende menneskeheten» Han sa i et intervju i 2014 BBC.

Når mennesker utvikler kunstig intelligens, vil den ta av og omdefinere seg selv raskere og raskere, sa han. Mennesker, begrenset av langsom biologisk evolusjon, kan ikke konkurrere og er i undertall

Frykt for kunstig intelligens

Noen måneder etter dette intervjuet var forskeren enElon Musk (Tesla) for å signere et åpent brev som ber om forbud mot «morderroboter». Sistnevnte advarte mot et våpenkappløp med kraftige nye teknologier, kapasitet, ifølge ham Velg og bekjemp mål uten menneskelig innblanding.

AI er aldri bekymret for å falle i hendene på terrorister eller diktatorer. Stephen Hawking Han gjentok frykten sin under Internett-toppmøtet i Lisboa «Oppveksten av AI kan være det verste eller beste som noen gang har skjedd med menneskeheten».

Den har imidlertid «stort potensial».

Men Stephen Hawkings syn på kunstig intelligens er ikke bare pessimistisk eller annerledes. I 2016 annonserte også sistnevnte ved innsettelsesseremonien Forskningssenter ved University of Cambridge At «AI kan være den viktigste begivenheten i historien til vår sivilisasjon».

Hawking anså den som godt brukt. Kunstig intelligens «Enorm energi» kan eksistere. For astrofysikeren kan smart anvendt ny teknologi gjøre det mulig For å reparere menneskeskapte skader på naturen, for å utrydde sykdommer eller fattigdom.

Vi vet fortsatt ikke om denne forskerens spådom vil gå i oppfyllelse, men vi vil ikke at den skal gjøre det! Lev en scene som dette Jeg,Robot Det er ikke noe hyggelig.