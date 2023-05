Stephen Plaza er forferdet over interiøret i en villa til salgs (VIDEO)

© Stéphane Plaza Skummelt interiør i en villa til salgs (video)

Vis sammendrag

Skjul sammendraget



Det er vanskelig å forutsi hva Stephen Plaza vil finne på sitt «Home For Sale»-show. For å hjelpe en pensjonist som ønsker å selge hjemmet sitt, vil en eiendomsmegler bli påvirket av denne spesielle dekorasjonen.

Overrasket over å se Stephen Plaza inne i huset!

Som alltid hjelper Stephen Plaza folk på showet sitt. Det er det vi får se i den nye utgaven av fredag ​​26. mai 2023. Denne gangen kommer en kjent eiendomsmegler til unnsetning.Iris.

Sistnevnte er en 82 år gammel pensjonist Arnoville. Hun vil selge huset sitt for å være nærmere datteren Sandra, som bor i Yvelines. Så hun bestemte seg for å ringe Stephen Plaza.

Faktisk sliter Iris med å finne kjøpere til hjemmet sitt. der Spesifikk dekorasjon Det siste er absolutt en del av årsakene. Dessuten vil det overraske Stephen Plaza.

å lese

Stéphane Plaza led av invalidiserende lidelser, de skjulte årsakene til ulykkene hans!



Vi kan si at Stephen Plaza ble overrasket da han så mottakelsen av huset. Faktisk har rommet Kosedyr. «Herregud! Herregud!» sa en eiendomsmegler som så åstedet.

En ting plager eiendomsmegleren!

Blant dekorasjonene er dette en hjortehode Spesielt vegghenget som overrasket Stephen Plaza. Som han sa det: «Utseendet hans plager meg». Før du legger til: «Jeg har en følelse av at han dømmer meg».

Vi må tro hva Stephen Plaza hadde frykt. «Det skremmer meg og jeg vil ikke nødvendigvis se dyr der,» innrømmet han. Men han angret på at han sa: «Vel, det er en personlig sak.»

Da Iris så Stephen Plaza, kunne hun ikke la være å le av ham. Men eiendomsmegleren var ikke på slutten av sine overraskelser. Denne gangen han A Fylt kylling På toppen av tabellen.

Dermed tok Stephen Plaza umiddelbart de utstoppede kyllingene i armene. «Han kommer fra Chamonix,» sa Iris ved hennes side. Før jeg legger til: «Jeg solgte også en rev … det er noen Slik!«.

å lese

Stephen Plaza: Verten avslutter spenningen ved å avsløre mannen i sitt liv



Stephen Plaza: Hva vil han med dekorasjoner?

Dermed bestemte Stephen Plaza seg for å fjerne alle dekorasjoner. Den populære eiendomsmegleren likte dem imidlertid ikke Avvis.

Ut fra det han sa, er det best å selge eller gi dem bort. Og det kan sies at han gjorde det bra til tross for følelsene. Det var over, og de fortsatte fortsatt å besøke huset.

På den annen side ble en del av videoen delt på sosiale nettverk. Åpenbart vakte scenen mange reaksjoner Internett-brukere. Også, kan ikke sistnevnte gjerne gi uttrykk for sine reaksjoner i kommentarfeltet?

Fra dem kan vi lese: «Morbid», «Ekte folk liker det, men jeg er som Stephen». Du må tro at Stephens show aldri mangler overraskelser.