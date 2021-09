Stereophonics og Sir Tom Jones skal spille det største juleshowet på Cardiff Principality Stadium

Stereophonics er i ferd med å spille et stort hjemkomstshow i Cardiff Hovedbanen Denne julen – de tar også med seg Sir Tom Jones.

De Pontibrit Syngende legende vil være øverst på tabellen Cwmaman The Rockers vil være en spesiell gjest på en konsert i hovedstaden som er planlagt lørdag 18. desember.

Regningen inkluderer Landutno indieklær steinbit og flaskemannen.

Les mer:Sir Tom Jones leste bare showet så nær noen få hundre mennesker at det var utrolig

Billetter til et engangsarrangement med tittelen Well Keep a Welcome blir solgt fredag ​​10. september kl. 21.00. myticket.co.uk, Priser 45, £ 65, £ 75 og 85 (tilleggsgebyr).

For å feire 25 -årsjubileet for stereofonikk i musikkbransjen, vil deres siste album, Ochia!, Bli utgitt i mars neste år.

Deres forrige LP Kind toppet Storbritannia i 2019, og rangerte først i dette landet.

Gruppen skal turnere andre deler av Storbritannia fra våren 2022.

Forsanger Kelly Jones sa: “Principal Stadium var mitt første spark da jeg var 14 år, stedet jeg dro for å se The Rolling Stones i 1989 – men det var fortsatt et arsenal. Så omdøpte vi stedet selv i 2001 og 2003.

Etter å ha vært innelåst i nesten to år og alle familiene hadde sine egne historier om stress, stress og tap, ønsket jeg at folk skulle føle og feire bedre.

“Så jeg spurte noen gode venner som Sir Tom om å hjelpe – det var han som delte en scene med alle på en utstillingsscene.

“Jeg hadde de beste nettene i mitt liv med ham, og jeg tror bestemt at dette er en annen.

“Jeg har alltid elsket Catfish og The Bottleman. Sangeren deres Van har vært en stor fan av oss siden barndommen.

“Alle på arenaen er velkomne – heve et speil og lag noen minner.”

Ettersom taket på stadion vil bli stengt, vil dette være et innendørs arrangement, og for mer informasjon om Govt-19-protokollen bør du besøke kanslerstadionets nettsted.

