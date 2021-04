Sterk bedriftsoverskudd legger opp til en høyere aksjekurs

Canadas aksjemarkeder fikk igjen damp på onsdag da en rekke optimistiske bedriftsinntekter løftet investorstemningen og forventningene om en rask økonomisk bedring, selv om lavere oljepris begrenset ytterligere gevinster.

TSX holdt seg flytende på 9,59 poeng, og nærmet seg ET ET på 19,050.37, vekk fra morgenhøyder.

Den kanadiske dollaren hoppet 0,86 cent til 80,14 amerikanske cent

Rogers Communications økte, eller 2,3%, etter at telekomgiganten slo inntektsanslaget for første kvartal, støttet av sterk etterspørsel etter kabelenheten som tilbyr internett- og skytjenester. Rogers-aksjer fikk 68 cent, eller 1,1%, til $ 62,22.

Metro slo også analytikernes prognoser med 62 cent per aksje, mens omsetningen steg 5,1% til 3,33 milliarder dollar fra for et år siden da analytikere spådde 3,31 milliarder dollar. Dagligvarebutikken så at aksjene falt $ 1,73, eller 2,9 prosent, til $ 57,58.

Også blant de største vinnerne var Gildan Activewear, som avanserte 49 cent, eller 1,2%, for å nå 41,92 dollar.

West Fraser Timber gikk ned $ 7,44, eller 7,2%, det største fallet for TSX, til $ 95,63, mens Ballard Power var den nest største taperen, uendret på $ 24,41.

I den økonomiske kalenderen sier Statistics Canada at BNP for mars økte med 2,2% fra året før, opp fra 1,1% i februar. På sesongjustert månedlig basis steg KPI med 0,1% i mars.

I dag holdt også Bank of Canada sitt rentenivå over natten på et effektivt minimum på 0,25%, med Bankens rente på 0,5% og innskuddsrenten på 0,25%.

På Gulf Street

TSX Venture Exchange gjenvunnet 7,72 poeng til 922,48.

Syv av de 12 undergruppene i TSX var positive ved middagstid, med helsetjenester opp 1,5%, gull blomstrende 1,1%, og energipriser opp 0,7%.

De fem forsinkede selskapene ble påvirket mest av forbruksvarer, ned 0,8%, mens både eiendom og finans mistet 0,4%.

I WALLSTREET

Amerikanske aksjer steg onsdag, ledet av et oppløp i sykliske navn da aksjene forsøkte å komme seg fra to påfølgende dager med tap.

Dow Jones Industrials Index gjenopprettet 204.85 til pause til lunsj onsdag kl. 34.026.15

S&P 500 gjenvunnet 26,28 poeng til 4,161,22.

Nasdaq Composite Index steg 103,64 poeng til 13,889.91.

Norwegian Cruise Line Holdings førte popen til å gjenåpne skuespill etter at Goldman Sachs oppgraderte aksjen. Norske aksjer hoppet mer enn 7%, mens Carnival og Royal Caribbean steg med ca 3% hver.

United Airlines satte tilbake 2% etter å ha falt 8,5% på tirsdag etter at selskapet rapporterte sitt femte kvartalsvise tap på rad og sa at kommersielle og internasjonale reiser fortsatt var langt fra å komme seg. Det amerikanske utenriksdepartementet sa at det ville øke advarslene om “ikke reiser” til 80% av verdens land, og la til at epidemien representerer en “enestående risiko for reisende.”

Netflix-aksjer ramlet rundt 8% etter at kringkastingsgiganten rapporterte abonnenttillegg som var godt under Wall Street-estimatene da økningen i etterspørselen fra pandemien begynte å falme. Selskapet sa også at det forventes å kun legge til rundt 1 million abonnenter i inneværende kvartal, noe som er godt under estimatene. Roku-aksjene er nede på 3% i sympati.

Mer enn 70 selskaper har rapportert om S&P 500 til dags dato, og har i gjennomsnitt gitt en økning på 23% i analytikerinntjeningsforventningene.

Det amerikanske utenriksdepartementet sa at det ville øke advarslene om “ingen reise” til 80% av verdens land, og la til at pandemien utgjør en “enestående risiko for reisende.”

10-årige statsobligasjonspriser falt, og ga renter opp til 1,57% fra 1,56% tirsdag. Treasury renter og avkastning beveger seg i motsatt retning.

Oljeprisen falt 80 cent til 61,87 dollar fatet.

Gullprisene økte med $ 16,50, til $ 1,794,70 en unse.