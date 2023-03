Sterke ord fra Toni Kroos om lagkamerat Eden Hazards situasjon i Real Madrid (VIDEO)

Eden Hazard er nå en gjenganger på Real Madrid-benken, dessverre for ham. En situasjon som kan vare i en sesong til siden Brianois forsikret RTBF i et lengre intervju om at han så seg selv bli i den spanske hovedstaden. Treneren hans Carlo Ancelotti gir næring til betydelig konkurranse på sin stilling, hvor Vinicius er høyt ansett. Men hvordan analyserer hans faktiske lagkamerater denne situasjonen?





Les mer Carlo Ancelotti svarer på Eden Hazard-rapporter: «Han spiller ikke fordi det er for mye konkurranse i posisjonen hans»

Toni Kroos XI stilte spørsmål ved nettopp dette punktet og erklærte rett ut at han ikke hadde noen spesiell smerte for Hazard. «Det er ikke rom for medlidenhet i fotball», sier den tyske midtbanespilleren. «Jeg tror ikke Eden har et dårlig liv. Vi kan ha medlidenhet med dem hvis liv er verre enn Edens. Det er ikke et spørsmål om penger. Jeg synes ikke synd på noen i fotball. »