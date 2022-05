Steve Jobs ville ha en iPhone uten SIM-kort

I full promotering av sin nye bok, fortsetter faren til iPod, Tony Fadell, å destillere indiskresjoner bak scenen hos Apple.

I sin siste bok gjennomgår Tony Fadell noen situasjoner som preget ham under hans tid hos Apple. En av de slående situasjonene er at Steve Jobs så ut til å ha noen designpreferanser. Jeg ville ha en stilig iPhone. Derfor forklarte han ingeniørene og designerne som jobbet med dette prosjektet at han ikke lenger ønsket » fra et annet hull i henne «.

Den gang, og er det fortsatt i dag, var det allerede to forskjellige måter å få tilgang til et mobilnettverk med en telefon i USA. Smarttelefonen bruker et SIM-kort for å koble til et nettverk eller er kompatibel Multiple Access Division Code (CDMA). Med dette alternativet er det selve smarttelefonen som blir med i nettverket. Dette CDMA-alternativet har fordelen av å kunne eliminere«et annet hull»Steve Jobs var en av forsvarerne av dette synspunktet, for for ham er en SIM-fri iPhone helt levedyktig.

Og 15 år senere er det nå snakk om en iPhone uten SIM-spor som bare vil stole på et eSIM som en Apple Watch for å koble til en operatør. Steve Jobs, visjonær?

