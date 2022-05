Steve Jobs ville ha en iPhone uten SIM-kort

I hele annonsen for sin nye bok fortsetter Tony Fadel, faren til iPod, å filtrere oppmerksomheten til Apples backstage.

I sin siste bok ser Tony Fadel tilbake på noen av situasjonene om ham under tiden hans hos Apple. Et av de slående scenariene var at Steve Jobs så ut til å ha noen designalternativer. Han trengte en elegant iPhone. Så han forklarte ingeniørene og designerne som jobbet med prosjektet at han ikke lenger ville. Fra et annet hull i den «.

Den gang, og i dag, var det allerede to forskjellige måter i USA å få tilgang til et mobilnettverk på via telefon. Smarttelefonen bruker et SIM-kort for å koble til nettverket, eller den er kompatibel Seksjonskode for flere tilganger (CDMA). Med dette alternativet binder smarttelefonen seg til nettverket. Dette kan fjerne CDMA-alternativet«Et annet hull».Steve Jobs var en tilhenger av dette synet fordi, for ham, var en SIM-løs iPhone fullt mulig.

Femten år senere er det snakk om en iPhone som ikke har et SIM-spor som kun er avhengig av eSIM, som for eksempel Apple Watch, som er sammenkoblet med en operatør. Steve Jobs, visjonær?

_

Følg Belgia-iPhone Facebook, Web lys Og instagram Så du går ikke glipp av nyheter, prøver og tips.