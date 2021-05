Steven Gerrard og Luis Suarez viser at Sadio Mane er overdrevet med Liverpool-påstanden

Nå som den tøffe 2020/21 sesongen er bak oss, la oss starte med å vurdere hvem som har gjort en flott kampanje for Liverpool de siste åtte månedene eller ikke.

Ingen trenger dette for å forklare at Mohamed Salah er Reds høyest scorer, og bryter 30-målsbarrieren for andre gang siden han kom til den egyptiske klubben.

Trent Alexander-Arnold og Roberto Firmino avsluttet bunken sammen med ni assistanser hver mens de satte mål for laget.

Men hva med Sadio Mane? Noen nisser vil hevde at han var best denne sesongen, og da han innrømmet at han var på nivå med denne sesongen, viste han sjelden en ærlighet fra spillerne.

“Hvis du spør meg hva som er galt, vil jeg kjempe for å svare deg.” Sa han i et intervju tidligere denne måneden.

”Personlig vet jeg ikke. Jeg prøvde alltid å være positiv om det gikk bra eller dårlig. Jeg stiller alltid spørsmål ved meg selv. “

Spesielt de siste to månedene har det imidlertid ikke vært så mørkt for Mane som mange automatisk antar.

Han hadde seks starter uten mål eller assistanse da november ble til desember, men etter det ble hans lengde utvidet til bare tre kamper i åpning XI uten å direkte bidra til et mål.

Liverpool Mane har måttet gjøre en stor laginnsats de siste 10 seriekampene i en testkampanje for å kvalifisere seg til Champions League, og mer enn de fleste for å sikre at de når målet.

Den senegalesiske angriperen scoret fire mål og beskyldte de røde for å ha havnet på tredjeplass i fire sesonger, og ingen andre på Jrgen Klopp-laget bidro med noe mål.

Han fikk ikke mer enn 16 minutter mot både Aston Villa og Manchester United, med Mane som startet 1-1 på Newcastle de siste 10 kampene, men Mane startet, men scoret ikke eller satte et mål.

R.P. Hvis vi legger til ‘hjemmekampen’ med Leipzig, blir Liverpools nr. 10 avrundet med ni målbidrag i hans siste 11 starter i 2020/21 sesongen.

Det gir en god inntekt i alles bøker, spesielt på slutten av sesongens virksomhet, ettersom mål og hjelpemidler føles som om de teller litt mer.

Så hvorfor føler så mange mennesker – inkludert spillere – at han er så effektiv i 2020/21?

En stor del av problemet ligger i ordet ‘lav ytelse’. De fleste spillere vil gjerne avslutte en sesong med 16 mål og åtte assists, men Mane føles generelt som et stort fall i leveransen.

Dette er egentlig ikke tilfelle. I løpet av de første fire årene på Merseyside, Manke Han gjennomsnittlig 27,3 målbidrag per sesong, hans høyeste poeng i 2019/20 var 32.

Å fullføre med 24 er åpenbart ikke bra, men rekorden hans har aldri falt av en klippe. Den utrolige, ustoppelige formen for topp tre foran Liverpool de siste fire årene har fullstendig omskrevet de realistiske forventningene til en angrepsspiller.

Ser vi på den 13-årige perioden mellom starten på Rafa Benitez-tiden og signeringen av Salah, var det bare 10 hendelser der Liverpool-spilleren direkte bidro til minst 24 mål på en sesong (For en LFCH-historie).

Steven Gerrard gjorde det fire ganger, med Fernando Torres og Luis Suarez som spilte inn to kampanjer hver, mens Dirk Quidd og Daniel Sturridge gjorde det en gang hver.

Det som en gang var bemerkelsesverdig, virker nå normalt, eller enda mindre i tilfelle Mane.

Men hvis dette er prisen å betale for å være en av de beste perspektivene i verdensfotballen med upåklagelig standard som krever en slik status, så er det definitivt verre problemer.

Mane hjalp til med å trekke Liverpool inn i topp fire med sin form de siste ukene i 2020/21.

Hvis det hadde vært en skummel sesong for den tidligere Southampton-mannen, ser Premier League ut til å komme tilbake til noe som sin beste form.