Stib avpubliserer Sheins annonse på en av trikkene

Shein er dette kinesiske selskapet som veier mer enn 100 milliarder Spesialiserer seg på online ready-to-wear, Noe som gir lite æren for arbeidernes rettigheter i Belgia eller andre steder. I tillegg flagges det multinasjonale regelmessig for sin dårlige miljøadferd og de daglige tusenvis av pakker fra misfornøyde kunder som returneres til avsenderen på grunn av et ubetydelig karbonavtrykk.

Siden 15. mars har Stib-trikken gått i merkets farger, noe som kan reise spørsmål med tanke på etikk. «Når det gjelder reklamevisning og i kjøretøy og stasjoner, gir Stib underleverandører til et privat selskap, i dette tilfellet Decaux,» Bekreft en operatør som har en etisk kode som forbyr annonsering som ikke følger den, for eksempel annonser for alkohol, tobakk eller biler. «For annonser som kan utgjøre et problem, kontakter Decaux oss og vi har en komité som er ansvarlig for å ta avgjørelsen. Her har vi ikke blitt konsultert.»

For å unngå den dårlige støyen vil transportselskapet fjerne den problematiske annonsen fra den unike fargede trikken. Det skal bemerkes at annonsen representerer en betydelig andel av STIB, som utgjør 3,5 millioner euro årlig (tilsvarer tre trikker).