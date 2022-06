Stigende energipriser: «Vi må ha mot til å fortelle folk at vi har et stort problem.»

Sommerferien har ikke begynt ennå, vi snakker allerede om frykten for vinteren og strømbrudd. Hvis saken hadde fortsatt de siste årene, ville krigen i Ukraina og spenningene med Russland ha gjort denne hypotesen mer reell enn noen gang.

Forklaringer med Damien Ernst, professor og energispesialist ved Universitetet i Liege. «For å forstå hva som skjer, må vi ta den globale konteksten. Vi vet at krigen i Ukraina har forsterket energikrisen som allerede har pågått i flere måneder.. Russland har i fjorten dager besluttet å redusere gasseksporten til Tyskland betydelig via Nord Stream 1-gassrørledningen. Avhenger av hvilken del av økonomien. Som en påminnelse var det dette gode forholdet og denne avtalen som førte til det gradvise opphøret av atomkraft.«

Å øke gassprisene i markedene og fremfor alt er nok til å bringe tilbake frykten for en blackout denne vinteren. «Russland har bestemt seg for å kutte eksporten direkte, og alle aksjer som Europa ønsket å bygge på er undervurdert.Han sier. Dette forverrer konflikten mellom Russland og Europa, som egentlig er en energikrig.«

Hvis Tyskland og Frankrike bestemte seg for å produsere kullkraftverk, ville det ikke løse alt. «Allerede nå vil vi ikke tenke på klimaspørsmålet mens vi gjør dette. Deretter, når etterspørselen øker, eksploderer prisen på kull i markedene. Vi slo rekorder i det asiatiske markedet.«

«Vi har et stort problem»

Belgia i alt dette? For hvis en gigantisk gassforsyning som Tyskland går til beredskapsnivå, selv om landet vårt ennå ikke er på vakt, er det grunn til samme frykt her. «Som skjedde i Tyskland, kjempet energiministeren for noen måneder siden for å sette opp gasskraftverk i stedet for atomkraft. Denne politikken svekker situasjonen ytterligere. Vi må tydelig peke på dette problemet og ta noen alvorlige avgjørelser. Vi må ha mot til å fortelle folk at vi har en stor bekymring og at denne krisen vil fortsette i mange år til, og det er nå sikkert. Vi må tenke på implementering av rasjoneringsstrategien. For hver kilowatt som lagres om sommeren vil gå til strategiske reserver. Vi må skape bevissthet blant folk slik at alle kan delta i innsatsen. Det eneste rådet jeg kan gi i dag? Spis så lite som mulig…«