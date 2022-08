Stigende energiregninger: ildampe, bruk av gruvegass, finnes det en løsning?

Konfrontert med stigende energiregninger, kom Bethune opp med en løsning for å unnslippe det. Den franske byen brukte enorme mengder gruvegass, ildkraft, og er fortsatt innesluttet i et stort nettverk av underjordiske gallerier. Lokal energi tilgjengelig i mange år.

«Vi tok en stor risiko og i dag er en vinner»: Når energiprisene stiger, ser Bethunes ønske om å utvinne firetamp, en gruvegass som en gang var en drøm for gruvearbeidere, nå ut som en blodåre som skal graves opp i et tidligere gruvebasseng.

For området som ligger i Pas-de-Calais, «Gassen min er et konkurransemiddel», Pierre-Emmanuel Gibson, Béthunes varaordfører med ansvar for energiomstillingen, mener det.

Med lanseringen av FireTamp-operasjoner i 2017, «Vi tok en stor risiko og i dag lykkes vi. Vi koblet fra globale priser for å bli energiuavhengige. Dette lar oss betale tilbake regningene», MR. Gibson forklarer.

Brannforekomster i det enorme nettverket av gallerier som er igjen fra kullgruvedrift – omtrent 100 000 km – er av noen eksperter anslått til å være nesten 150 år gamle.

Omtrent 450 euro per år og familie

I Béthune, sammen med avfallsforbrenning, gjør bruken av gruvegass det mulig å varme opp de fleste offentlige bygninger og redusere oppvarmingsregningene for 6500 hjem med 41 %, eller 450 euro per år og familie.

Med 88 % av oppvarmingsnettverket nå drevet av gjenvunnet energi, nyter byen noen naturgasstilskudd om vinteren.

En «symbolsk tradisjon»

Romain de Villiers, som bor i sentrum, takker dette lokale initiativet, regningene hans «betydelig lavere enn de fleste franskmenn».

«Min bestefar var en gruvearbeider, og jeg ser på arven fra hans arbeid på 60- og 70-tallet som et symbol på at i dag er til nytte for et stort antall mennesker,» sa han. sier han fra leiligheten sin med en fantastisk utsikt over de gamle slagghaugene og det nye fyrrommet.

Béthune har signert en 22-årig fastpriskontrakt med Dalgia, et datterselskap av EDF Group, som sponser dette prosjektet på 25 millioner euro. Dalgia transformerer gassen, som fanges opp på tre steder noen få kilometer fra hverandre og deretter transporteres av det franske energiselskapet.

Et eksempel er stimulerende industrier i et tidligere gruveområde, spesielt i Avion eller Hysnes. Frankrikes sammenslutning av gruvekommuner (Acom) har igjen bedt om utvikling av denne energikilden, «Ettersom krigen i Ukraina etablerer en langvarig + energikrise + må Frankrike og Europa møte forsyningsutfordringer».

Mange hindringer

Men fagforeningen og lokale tjenestemenn klager over at de fortsatt venter på regjeringens grønt lys for å utvide denne utnyttelsen. «Selv om det er utbyggingsplaner, har vi ikke fått tillatelse til å åpne arbeider fra 2018,» Jean-Pierre Kucheida, leder av Acom og tidligere vara- og ordfører i Liévin, beklager det.

Ytterligere begrensning: Fra 2021, under revisjon av gruvekoden, er det ikke lenger staten, men operatørene som er ansvarlige for ulykker på gamle gruveplasser. Som et resultat kjemper ikke prosjektledere mot hverandre.

En måte å begrense miljøpåvirkningene på?

Utover økonomiske fordeler gjør imidlertid utnyttelse av fireamp, hovedsakelig metan, det mulig å begrense miljøpåvirkningene, hevder talsmenn for utnyttelsen.

Bethune, et system som kombinerer brannstempling og energigjenvinning «Unngå 293 000 tonn CO2-utslipp per år», sier Mr Gibson.

«I stedet for å la metan slippe ut, er det bedre å gjenopprette, utnytte og bruke det.»Inez Baucida, en energianalytiker ved Institute for Sustainable Development and International Relations (IDTRI), forklarer.

Firetamp er en fossil gass, ikke «fremtidens energi».

For å unngå en «trykkoker»-effekt i galleriene, slipper nå rundt hundre ventiler denne gassen ut i atmosfæren rundt. Men brenn «En fossil gass som konvensjonell gass. Derfor kan den ikke betraktes som fremtidig energi eller grønn energi.»Subtilitet fru Bouacida.

Det er det heller ikke «Mest rikelig gass». «Forekomstene er ikke betydelige nok til å dekke behovene på 500 TWh for hele territoriet» French, bemerker forskeren.