Stigende hav og kjernefysiske øyer

Plasseringen av nye atomkraftverk ved kysten er basert på en dom som ble avsagt i 2011 da smelting av iskapper og isbreer ikke ble ansett som en viktig faktor som bidro til havnivåstigning. Siden den gang har hver nye vurdering fra International Panel on Climate Change (IPCC) beregnet spådommer om havnivåstigning etter hvert som akselerert issmelting bringer oss til en ny virkelighet. Med mindre vi forlater denne kystkraftverket, er det beste vi kan håpe på en generasjon forlatte kjernekraftverk, på øyer i sjøen, og avverger det uunngåelige med stadig høyere betongvegger.

I 2007 utstedte IPCC sin 4th Vurdering av klimaendringer og verste fall havnivå stiger mellom 18 og 59 centimeter innen år 2100. Det virket ikke så ille for mange beslutningstakere. Det er mange andre katastrofale problemer med klimaendringene, men hvis du styrker kystforsvaret, er en halv meter og oftere store stormer noe penger kan løse.

For 2013 den 5th IPCC-vurderingen hadde brakt det verste tilfellet til 42-80 cm og innen 2019 en IPCC-rapport som førte til 6th Evalueringen hadde et sannsynlig område mellom 61-109 cm. Årsakene til denne raske revurderingen var flommen av bevis fra forskere som studerte polarområdene.

Det virker overraskende nå, men for 15 år siden så ikke IPCC smeltende is som en vesentlig del av sine 100-årige beregninger. Det var bare i tiåret som fulgte at en flom med data førte til at IPCC måtte revurdere. Smelting av is er nå den dominerende kilden til havnivåstigning, oppveier effekten av termisk ekspansjon av havvann. Det er ingen tvil om at vanntemperaturen har doblet seg, noe som påvirker alt fra kaotiske værsystemer til tap av korallrev, men fra nå av vil havnivåstigning primært være drevet av smelting av isbreer og isbrudd.

Å smelte is på denne skalaen er ikke bare nytt, det akselererer. Smeltingen av Arktis tredoblet seg i perioden 2007-2016, sammenlignet med forrige tiår. De store isdekkene på jorden, Grønland og Antarktis mister nå massen seks ganger raskere enn på 1990-tallet takket være oppvarming av havet.

Dette er vitenskapen som endrer seg med hver serie av vinter satellittbilder og hver rekordstore sommervarmebølge. Transformasjonen er plutselig ettersom jordens nord- og sørpoler varmer mer enn dobbelt så raskt som resten av planeten.

Vår politiske klasse har ennå ikke forstått hastigheten på denne nylige endringen og hvor viktig den er. Både Ap og konservative fortsetter å støtte byggingen av nye atomvåpen, akkurat som de støtter utvidelsen av Heathrow. De er fanget i en fortid som ikke har holdt tritt med hvor raskt verden endrer seg.

De oppmuntrende mindre havnivåstigningene som ble beskrevet i IPCC-estimatene fra 2007, var grunnlaget for all diskusjonen i parlamentet og Whitehall i forkant av regjeringens nasjonale strategiske plan for nye atomvåpen i 2011.

Regjeringens syn er at IPCC-oppdateringene ganske enkelt er justeringer som kan kreve høyere avbøtingsnivå. Hans revisjon i 2019 av guiden om nye atomvåpen:

“Uavhengig av flomrisikoen forbundet med et område, krever regulering i Storbritannia at atomkraftverk skal beskyttes mot all troverdig flomrisiko, inkludert toleranse for klimaendringer, som kan innebære å bygge forsvar mot sjøen eller høyde på plattformen”.

EDF, initiativtakerne til Sizewell C, projiserer et gigantisk dike på Dunwich-Sizewell-sandbaren, som er forankret mellom to harde punkter på Suffolk-kysten. Så det eneste mellom havnivåstigning og atomkatastrofe ville være en stor mengde betong lagt på toppen av en lang haug med sand og leire, i den ene enden av den middelalderske byen Dunwich, som blomstret til den forsvant fullstendig under bølgene i 1338 på grunn av kyst erosjon og en stor storm. Lærer vi ikke noe av historien?

EDF sliter allerede med å holde hodet over vannet med atomkraftverket Dungeness, som ble stengt for tidlig for syv år siden etter erosjon av den flislagte banken den ble bygget på, førte til at den måtte heves flere meter. Hans svar på frykt for at Sizewell kan gå på samme måte er å hevde at hvis strandpromenaden ikke gjør jobben, har han “konstruert fleksibiliteten i [its] permanent kystfartsforsvar, noe som betyr at det kan økes ytterligere om nødvendig. ”

Det som er veldig skummelt er at når IPCCs siste rapport om havnivåstigning endelig blir utgitt neste år, vil den ha gått gjennom et system med vitenskapelige komiteer og mellomstatlige paneler som undersøker datasett som i stadig større grad er utdaterte. Med hver årlige oppdatering og nye rapport stemmer sanntidsdataene opp med det verste tilfellet, og jeg er ikke i tvil om at når vi starter neste IPCC-gjennomgang, vil det verste tilfellet skifte opp igjen.

Polene varmes opp med dobbelt så mye som resten av verden, og når isen smelter, mister regionene evnen til å holde seg kjølig ved å reflektere varmen tilbake i verdensrommet.

I mellomtiden er de siste rapportene fra landene som ble undertegnet Parisavtalen at vi er på vei mot minst to grader oppvarming innen 2100. Min spådom er at når Sizewell C er klar for sin offisielle innvielse, vil hele prosjektet være skrotet. som unødvendig og på feil sted.

IPCC-beregningene fokuserer på år 2100 og får oss til å føle at klimaendringene er en menneskelig levetid unna. Imidlertid hevder regjeringen at disse nye atomvåpnene må være der og være trygge i 160 år, lenge nok til oldebarnet til en som er født i dag for å ta sine egne barnebarn til stranden. Kanskje du kommer til å se en reenactment av King Canuts berømte leksjon om grensene for til og med en kongs makt til å holde tilbake tidevannet og naturen?

Kong Canut var kongen av et Nordsjø-imperium som omfattet Danmark, Norge og deler av Sverige. Jeg lurer på hva han ville ha gjort for å lære at under bølgene i Nordsjøen ligger Doggerland, et eldgammelt hjerte av det menneskelige samfunn fra 8000 år tidligere, da folk kunne gå fra dypt inne i engelske skoger til Danmarks skråninger. Jeg mistenker at han sannsynligvis ville ha sagt “Jeg sa det til deg.”