Stigende tidevannet trekker paralleller med Big Tobacco

Medlemmer av miljøgruppen MilieuDefensie feirer kjennelsen i den nederlandske miljøorganisasjonens sak mot Royal Dutch Shell Plc, utenfor domstolen ved Justispalasset i Haag, Nederland, onsdag 26. mai 2021. Shell er beordret av en nederlandsk domstol å kutte utslippene hardere og raskere enn planlagt, og gi et slag mot oljegiganten som kan få vidtrekkende konsekvenser for resten av den globale fossile brenselindustrien. Peter Boyer | Bloomberg | Getty Images

LONDON – Oljemagasinet vil sannsynligvis møte en massiv økning i klimarelaterte søksmål de neste årene, sier en trendanalytiker som minner om aktivister som henvender seg til domstolene for å konfrontere tobakkindustrien. Utsiktene til en økende tidevann i klimatvistesaker mot tunge utslippere kommer kort tid etter det nederlandske nederlaget til Royal Dutch Shell. Haag tingrett i mai. Han beordret den 26 anglo-nederlandske oljegiganten å sette seg mer ambisiøse mål for utslippsreduksjon. Det sa også Shell er ansvarlig for sine egne karbonutslipp og leverandørene, kjent som Scope 3. En talsperson fra Shell sa den gangen at selskapet fullt ut forventet å anke den “skuffende” rettsavgjørelsen. Denne kjennelsen markerer sikkert første gang i historien at et selskap har blitt lovlig forpliktet til å tilpasse sin politikk med Parisavtalen og gjenspeiler et vannskilleøyeblikk i klimakampen. “Du vil se kjennelsen om Shells bruk som presedens for å legge til nytt press,” sa Elizabeth Hibbs, senior miljø- og klimaendringsanalytiker ved risikorådgivningsfirma Verisk Maplecroft, til CNBC per telefon. En rapport publisert av Verisk Maplesoft i forrige måned, viste at selskaper som er tilknyttet olje-, gass-, kull- og elektrisitetsforsyninger for tiden har størst risiko for søksmål om klimaansvar. De kalte dette funnet “ikke overraskende” fordi 83% av de globale klimagassutslippene ble forårsaket av fossile brensler i 2018. READ Van a traer el viejo F-100 a Pulpero en Las Grutas

Elektrisitetsmastre sees foran kjøletårnene til det kullkraftverket til den tyske energigiganten RWE i Weisweiler, Vest-Tyskland, 26. januar 2021. INA FASSBENDER | AFP | Getty Images

Siden århundreskiftet har over 2000 klimatvistesaker blitt funnet å ha blitt brakt i en retning som det forventes å ha globale implikasjoner for karbonintensive virksomheter. USA og EU har stått for 90% av klimarelaterte søksmål siden 2000, men sakene begynner å flytte til nye regioner – som blant annet Argentina, Sør-Afrika og India. “Jeg tror absolutt momentum er et aspekt av det, og at vi allerede ser mer vellykkede saker, men jeg tror også du ser mange saker som motiverer eller bare motiverer andre til å gjøre det samme – selv om de ikke lykkes, ”Sa Franca Wolf, analytiker i Europa og Sentral-Asia i Verisk Maplecroft, på samme samtale. “Mengden medieoppmerksomhet som mange av disse spørsmålene får, er en flott måte å legge press på regjeringer og tvinge selskaper [to change]Sa Wolf.

Bare i år er det reist mer enn 70 klimarelaterte søksmål over hele verden, ifølge data samlet av Verisk Maplesoft, et tall som er langt høyere enn antall søksmål som ble reist i løpet av de første seks månedene året før. “Vi ser at mange saker blir plukket opp i jurisdiksjoner utenfor USA og EU, og det vil bare øke disse tallene betydelig,” sa Hypes, og gjenspeiler det faktum at 60% av sakene utenfor USA har ført til gunstige utfall for påtalemyndigheten. Analytikere mener dette bare skraper overflaten av hva man kan forvente i fremtiden – og trekker paralleller med de såkalte tobakkseksperimentene på 1950- og 1960-tallet.

Elizabeth Hibs Senior miljø- og klimaendringsanalytiker ved Verisk Maplecroft

Tiår før olje- og gassindustrien forsøkte å så tvil om nødvendigheten av klimatiltak, forsøkte tobakksbedrifter å undergrave de nye sammenhengene mellom røyking og lungekreft. Politiske beslutningstakere ble sett på som tilbakeholdne med å handle mot tobakksindustrien på den tiden, og juridiske utfordringer hadde ikke virket på mange år. Dette er imidlertid til og med Historisk kjennelse i 2006 Amerikanske tobakksselskaper har blitt funnet skyldige i bedrageri ved å gi en feil fremstilling av helserisikoen forbundet med røyking. “Til syvende og sist, hvorfor jeg synes det er så viktig å trekke denne parallellen, er at den startet sakte, med noen tilfeller her og noen tilfeller der … og deretter, over tid, virkelig bygget fart i disse massive eksperimentene som virkelig endret landskapet for tobakk selskaper, “sa Wolf. Hipes var enig. “Følgene av dette var enorme. De tapte milliarder av dollar, traff bunnlinjen og endret regelverket,” sa hun. “Han er en god fullmektig for hva som kan skje i USA.”

Bensinpumper er tomme på en Exxon bensinstasjon i Charlotte, North Carolina 12. mai 2021. Logan Kypros | AFP | Getty Images

I tillegg til søksmål rettet mot karbonintensive selskaper, har myndighetene også i oppgave å øke reguleringsbyrden for selskaper for å beskytte fremtidige generasjoners rettigheter. To borgere i Guyanas regjering står overfor en domstol, da de avviser planer fra den amerikanske oljegiganten ExxonMobil om å øke produksjonen av fossilt brensel utenfor kysten av det søramerikanske landet. Søksmålet, som ble anlagt i forrige måned, sier at utvidelsen krenker rettighetene til Guyanese-borgere til et sunt miljø. rettssak Den første i Karibia Å utfordre utvinning av fossilt brensel på konstitusjonell grunnlag. I mellomtiden, i Europa, klimaaktivister og miljøorganisasjoner Forespurt Den europeiske menneskerettighetsdomstolen skal avgjøre Norges planer om videre oljeleting i Arktis. Saken sier at det fratar unge mennesker fremtiden. Imidlertid er det den nederlandske rettsavgjørelsen mot Shell som antas å ha oppmuntret klimaforskere til å konfrontere selskapene fra fronten.

Risikoen for det økende antallet saker om klimatvistesaker inkluderer skiftende reguleringsmiljø, betydelig omdømmeskade og utvidede saker i sakene. Det kommer midt i et kritisk tiår for klimatiltak, ettersom politiske beslutningstakere og næringslivsledere kommer under intenst press for å innfri løfter som er gitt som en del av Parisavtalen. Blant de nye områdene med risiko for klimasøksmål, sier analytikere, er svindel og forbrukerbeskyttelsesforpliktelser, planlegging og tillatelseslover og miljøprestasjoner. Noen i det juridiske samfunnet etterlyser også “Økosid må anerkjennes som en “internasjonal forbrytelse.” Dette ordet refererer til alle former for systemisk skade på økosystemer, fra industriell forurensning til utslipp av mikroplast i havene.

En mann roer en båt mens plastposer flyter på overflaten av vannet i Buriganga-elven i Dhaka, 21. januar 2020. Mounir Oz Zaman | AFP | Getty Images