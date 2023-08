Still og Reims får hendene på en diamant sendt gjennom Belgia

Etter Teddy Diema eller Joseph Okumu er det en annen tidligere Jubiler Pro League-spillers tur til å slå seg ned på Stade de Reims.



I følge opplysninger fra samling, Keito Nakamura, en 23 år gammel venstreving, har signert en femårskontrakt for å støtte innbyggeren i fransk fotballs elite. Forrige sesong spilte den japanske landslagsspilleren for den østerrikske klubben LASK Linz, som han også spilte med i Europa. I 2020 tilbrakte Osaka-innfødte en sesong på lån hos Saint-Trand, men dro til slutt i februar. For Kanariøyene har nysigneringen Will Still scoret ett mål på fem kamper.

Keito Nakamura for LASK Linz: I tall

Den seks fot høye høyrehenderen har scoret tjueseks mål og gitt ni assist på sekstini kamper for Linz i alle konkurranser. Ingen tvil om at Asian Wisp vil skinne sterkt i sine nye farger. Dessuten vil han finne den tidligere Racing Club de Genk-vingen Junya Ito. Det er alltid lettere å tilpasse seg det nye miljøet når en av følgesvennene dine er ved din side.

