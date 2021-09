Stille | Nyheter | Richard H. Kirk døde i en alder av 65 år

Richard H. Kirk, en pionermusiker som jobbet med Cabaret Voltaire, er død i en alder av 65 år.

En uttalelse fra hans varemerkestumme lyder: “Vi er dypt bedrøvet over at vår beste og kjæreste venn Richard H. Kirk gikk bort. Richard var et ypperlig kreativt geni. Vi kommer til å savne ham så mye.”

Kirk ble født i Sheffield i 1956, og ble først kjent på 1970-tallet, med en tredjedel av Cabaret Voltaire, en industrigruppe som fikk navnet sitt fra en nattklubb i Zürich, som var sentrum for den tidlige Dada-bevegelsen. Bandet ble opprettet i 1973 og spilte sitt første liveshow i 1975, og til slutt meldte bandet seg på Rough Trade i 1978 etter å ha sendt demoer til flere etiketter. Trioen blomstret i de påfølgende årene og ga ut slike EP -er Utvidet Spill, Naga Nag Nag Og Tre staver Mellom 1978 og 1980, samt tre album: Blande (1979), The Voice of America (1980) og Røde Mekka (1981).

Etter en tredjedel av bandet, forlot Chris Watson i 1981, tok Kirk og medmedlem Stephen Malinder sin industrielle lyd i en mer kommersiell retning og ga ut albumet. The Crack Down Via noen bisarre / jomfruinnlegg i 1983 også Mikrofoner, Og via jomfruen i 1984. Det tidligere laget presenterte sin beste britiske rangering og endte på 31. plass på rangeringen. Noen år senere begynte Kirk og Malinder å høres mer og mer elektronisk fanget ut på 1990 -tallet. Groovy, Lightback & Nasty, Som ble produsert i Chicago med hjemmepioner Marshall Jefferson. Rekorder som påvirker mange andre hjem mellom 1992 og 1994, utgitt av Plastex og Apollo -etiketter.

Retroaktivitet av Sweet Exorcist

Kirk var det eneste fortsatte medlemmet av Cabaret Voltaire, og kom tilbake til programmet for liveopptredener som begynte i 1994, to tiår etter bandets første oppløsning i 1994. I november 2020 ga han ut det første albumet til den nye Cabaret Voltaire som betyr mer enn to tiår, Skyggen av frykt, Via Deaktiver. En EP, Skyggen av skyggen, To album til, Decadron Og BN9 drone, Etterfulgt av Mute tidligere i år.

I tillegg til å jobbe med Cabaret Voltaire, ga Kirk ut flere plater under forskjellige alias, inkludert Santos, Electronic Eye og Traffic. Cabaret Voltaires soloverk lente seg på negative sider og elektroniske påvirkninger fra 1990 -tallet, med flere prequel “Philip Techno” utgivelser av Warp Records – samarbeid med Sweet Exorcist – Richard Bart (AKA DJ Parrot).

Dette er en historie i vekst, som stadig oppdateres