Stillingen for dobbelthodet mot Norge kom ikke tilbake til Gatto

Et dobbeltoppgjør med Norge venter det franske damelaget i slutten av oktober. Som en del av 3. og 4. dag av den splitter nye Nations League, kommer den Herve Renard-ledede utvelgelsen to ganger mot skandinavene under neste møte. Først i Oslo neste fredag ​​27. (19.00), deretter tirsdag 31. på Auguste-Delan stadion i Reims (21.00). For anledningen avslørte treneren sin spillerliste torsdag 19. oktober, som ikke inkluderte Marie-Antoinette Gatto. Pariseren, som pådro seg en alvorlig kneskade under EM 2022 i England, finner sakte spilletid med klubben sin.

Som en påminnelse åpnet Les Bleus gruppespillet i september med to seire mot Portugal (2-0) og Østerrike (1-0). Målet: topp denne gruppe 2 i Ligue 1 for å konkurrere i de fire siste av konkurransen neste vår.

liste

– Forsvarere: Durand, Beyrat-Magnin, Picot.

– Forsvarere: e. Cascarino, D’Almeida, Garchouy, Lacrere, Le Guilly, Mboc Baty, Renard.

– Kontekster: Bacho, Geyoro, Henry, Le Garrec, Majri, Toletti.

– Angripere: Asseyi, Baltimore, Becho, Bourdieu, Diani, Dufour, Le Sommer, Mateo.

Finn de 24 spillerne som treneren har kalt opp @Herve_Renard_HR 🔥💪 for dobbeltspissen mot Norge 🇳🇴 i Nations League#Pride er blå pic.twitter.com/aS2Lsuk3fO — Fransk kvinnelag (@equipedefranceF) 19. oktober 2023