Stilt overfor Gollum-fiaskoen, stenger Datelic studioet og kansellerer det andre LSD-spillet

Studioet bak spillet legger ned intern spillutvikling, som inkluderer å si opp noen av sine ansatte og kansellere spill i produksjon. Noen kansellerte titler kan imidlertid bli hentet av andre studioer.

Vi kan si at Ringenes Herre: Gollum ikke ble godt mottatt da den ble utgitt. Utdatert grafikk og spillmekanikk, alle slags feil, ublu utgivelsespris, kritikere sviktet ikke, tittelen ble plassert som et av årets verste spill.

Vi forventet det: Datalic Entertainment, Hamburg-studioet bak spillet, betaler nå prisen for denne katastrofale mottakelsen. Ifølge tyske medier Spill WirtschaftDatalogic Entertainment legger ned utviklingsstudioet helt og enkelt for å vie seg til spillpublisering. Studioet ville med andre ord ikke lenger produsere noen spill, mens flere titler var under arbeid, inkludert ett sett i Ringenes Herre-universet. .

I tillegg innebærer nedleggelsen av utviklingsstudioet permittering av 25 av studioets 90 ansatte. I denne forbindelse forsikrer Daedalic Entertainment at de som ble sparket vil bli omplassert til nye stillinger (som en påminnelse er Daedalic eid av Negan, et fransk selskap som spesialiserer seg på spillpublisering).

Til slutt kan noen spill som var under utvikling bli plukket opp av andre studioer, men vi har ingen offisiell informasjon.

I mellomtiden er Ringenes Herre: Gollum ventet på Nintendo Switch senere i år. Du finner også vår test her.

_

Følg Keiko Facebook, Nettverkslys Gå aldri glipp av nyheter, tester og tips med Instagram.