Stilt overfor høye drivstoffpriser har ikke Kristen noe valg: Denne hjemmesykepleieren takker nei til noen pasienter

Økningen i drivstoffprisene er et slag for arbeidere som må bruke bilene sine daglig for å jobbe eller komme seg på jobb. Dette er tilfellet for en hjemmesykepleier i Charleroi-regionen. Hun tilpasser og avviser for eksempel pasienter som bor langt fra hjemmet hennes.

Kristen har vært sykepleier i 30 år. Dagene til denne Rho-innbyggeren i Hino går sjelden som planlagt. Klokken 10:30 denne torsdagsmorgenen bør du snu. «Tur for ingenting er allerede den andre dagen. Men dette er godbiter som må lagres, så det tar to turer å lage dem litt senere på dagen. Fra et økonomisk synspunkt er dette en unødvendig utgift, men pålagt på grunn av arbeid.» Vitne til denne uavhengige sykepleieren hjemme.

400 euro per måned for reise

Med 500 kilometer i uken koster disse forretningsreisene ham nå 400 euro per måned, selv i hybrid. «Dessverre tillater ikke metoden for å jobbe med kontinuerlig stopp og omstart kontinuerlig elektrisk bruk. Vi begynner å telle bevegelsene vi må gjøre. Noen behandlinger vil jeg være tilbøyelig til å avvise fordi bevegelsen er for lang.» , Kristen innrømmer.

Hvis en liter bensin stiger til 3 euro, vil vi drive med tap i visse tilfeller

Hjemmesykepleieren har 35 til 50 besøk per dag. Vi fjerner bandasjen.Kristen forklarer pasienten. For dette toalettet får du totalt 69 euro for to passasjer. 4,95 euro per injeksjon. «Og vi må betale for kilometerne, bilforsikring. Og når vi snakker om en sprøyte, er det åpenbart en sprøyte, en nål, en spritserviett.»lister hun opp.

«Jeg hørte i går at vi ble fortalt om prisen på en liter bensin som kan gå opp til 3 euro, så vi vil drive med tap i noen tilfeller,» Kristen bekymrer seg. «Det er ingen reell løsning. Det er veldig vanskelig for meg å sette meg inn i en bil, jeg kan ikke forestille meg å sykle»som du sier.

Mannen hennes er fysioterapeut. Kostnaden for drivstoff dobles for en komfyr.