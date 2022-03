Sting omtolker seier «Russer»

På hans Instagram-kontoSting publiserte en nytolkning av «russen». «Jeg sang sjelden denne sangen i årene siden den ble skrevet, fordi jeg tror ikke den ville passet igjen,» sa sangeren på nettverket sitt. Forespørsel.

Han har også sitt budskap om fred og støtte til ukrainerne Fra en video Dessverre omdefinerer han dette overflateområdet. Faktisk, i 1985, slapp Sting «Russians» midt under den kalde krigen for å fordømme det absurde i konflikten. Nesten 40 år senere har den nå 70 år gamle artisten besøkt sangen sin, som nå gjenspeiler situasjonen i Ukraina. Sting synger i håp om at det russiske folk vil reagere og ikke la seg konfrontere med sovjetisk ideologi. « Vi erDe deler samme biologi, uavhengig av ideologi. Hvis jeg sier: «Jeg tror russere elsker barna sine,» tro meg.» Han mumler om dette temaet dedikasjon «Modige ukrainere som kjemper mot dette forferdelige tyranniet» Og «For mange russere som motsetter seg denne forargelsen til tross for trusselen om arrestasjon og fengsling.» Og til slutten. « Vi elsker alle barna våre. Stopp krigenD. «