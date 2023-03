Med kallenavnet «keiseren av vallonsk gastronomi,» Chang Hoon Djimbre er et must i belgisk mat i dag. Kokken er eier av restauranten «L’air du Temps» med to stjerner i Michelin-guiden. Hos hans firma koster hvert måltid mellom 300 og 500 euro per person.

På spørsmål om dette spørsmålet svarte Song Hoon DiGimbre: «Det er de som er koblet til å kjøpe en telefon for 1500 euro og andre for å gå på konsert for 350 euro.«.