Stjerner og linjer – Sjokkartilleriøvelser slutter i Arktis når USAs militær skyter raketter inn i Norge

Oberst Daniel Miller, sjef for det 41. feltartilleriet, møtte norsk artilleri og observerte K-9-skytingen med en selvgående haubits 9. juni 2021 under en tordenbolt i Settermoin, Norge. (Joe Bush / US Army)

GRAFENWOEHR, Tyskland Europa Den amerikanske hærens eneste langdistanseartilleristyrke i Europa skjøt rakettene inn i den arktiske regionen denne uken, noe som indikerer at den er den første enheten som lanserer en ny serie øvelser som strekker seg fra nord nord til Afrika.

Det 41. feltartilleriregimentet markerte slutten på sine brannsjokkøvelser med en live-fire-begivenhet i Settermoin, Norge, der tropper gikk sammen med sine norske kolleger torsdag.

Soldater tildelt 1. bataljon, 6. feltartilleri, 41. feltartillerimanøver under øvelse Thunderbolt 10. juni 2021 i Settermoin, Norge. Soldatene skjøt Multiple Launch Rocket System i Norge for første gang på mer enn 25 år. (Joe Bush / US Army)

Regimentet, sentrert på Graphenwohr, har vært i drift siden reaktiveringen i 2019. Denne øvelsen er første gang på mer enn 25 år at det amerikanske militæret har gjennomført et rakettanlegg med direkte skyte i Norge.

“Denne typen trening i Arktis forbedrer militærets evne til å operere i ekstreme kalde vær-, fjell- og høybreddemiljøer og støtter militærets arktiske strategi,” sa det amerikanske militæret i en uttalelse i Europa og Afrika.

Arktis har dukket opp som en topprioritet for Pentagon blant bekymringer over Russlands voksende militære tilstedeværelse. Militæret ga ut et strategisk dokument i mars som ba om spesialiserte væpnede og trente tropper i Arktis.

“Dette er første gang vi har utført en direkte MLRS direkte avfyring i nord, men jeg mistenker at den vil være den siste i tråd med hærens arktiske strategi,” sa oberst Daniel Miller i en uttalelse.

For USAREUR-AF er denne opplæringen kulminasjonen av mer enn en måneds innsats, og avslører rekkevidden til den 41. FAB over hele Europa. FireShock har sendt sitt artilleri til Baltikum, Svartehavsregionen, Tyskland og Nord-Afrika.

I Norge tjente amerikanske soldater med de norske væpnede styrkene og marinen i Camp Legion, NC. Regimentet koordinerte med de norske F-16-ene for å gjennomføre presis målretting.

Soldater tildelt 1. bataljon, 6. feltartilleriregiment, 41. feltartilleriregiment gjennomførte den første amerikanske multiple launch rakettsystemet i Norge den 25. juni 2021 under øvelsen Thunderbolt i Settermoin. (Joe Bush / US Army)

“I løpet av den siste halvannen måneden har våre 41. FAB-soldater utført langdistanse presisjonsslukningsoperasjoner over hele Europa og Afrika,” sa Miller i uttalelsen. “Gjennom Fires Shock-øvelsene har vi vist vår evne til effektivt å planlegge, distribuere og utføre flere turer samtidig rundt om i verden på vårt valgte tidspunkt og sted.”

