Stødig på banen til en midtbanespiller beundret av Ivan Lego … og trent i klubben – hele fotball

Ivan Legou kan ha kommet til Liège med noen ideer i tankene for å styrke kjernen hans. En midtbanespiller følger etter.

Denne uken introduserte vi deg for noen av Evan Legos gamle bekjente, som kan være blant de mest sannsynlige til å ta over denne vinteren. De fleste navnene er velkjente (les her) og selvfølgelig helt imaginære, og det er ingen rykter som vil sende dem til Schleswig i vinter før det motsatte er bevist. Men Lego vil ha et navn i tankene.

I følge undertrykkeKroaten ville ha antydet interesse til ledelsen sin Lyndon Selahi (24 år), midtbanespiller fra Rijeka. Lego Hajduk oppdaget spilleren fra Nammur da han var trener for Split. Albansk landskamp (4 landskamper), Selahi kjenner Standard godt ettersom han trente der i ungdomslagene. Den tidligere belgiske U16-landskampen flyttet frem og tilbake mellom Standard-akademiet og Nirbet flere ganger før han signerte for Twente i 2019.

siste time, svarte på ryktet, og bekreftet at det ikke er «ingenting konkret» på dette tidspunktet og at Lyndon Selahi bare er et navn som andre vil følge. Med Namurois' markedsverdi på €2,5 millioner er det vanskelig å forestille seg en avtale for Standard, som ikke vil ha et stort budsjett denne vinteren. Men Selahi er ved slutten av sin kontrakt neste juni; Potensiell forhandlingseffekt for Fergal Harkin?