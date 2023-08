Stoffel Vandoorne, Peugeot-installatør hos Fuji (oppdatering)

10. september, en endring i Peugeot Sport-personell på 6 Hours of Fuji, åstedet for den sjette og siste runden av 2023 World Endurance Championship. Faktisk, med Jean-Eric Vergne, Paul de Resta og Mikkel Jensen som deler rattet på 9X8 n°93, vil n°94 bli overlevert til en ny trio.

➡️ Tom Blomqvist ikke på Fuji… for å konkurrere i IndyCar Finals?

Loïc Duval og Gustavo Menezes vil være med, men ikke Nico Muller, som har en venstre kragebeinskade. I følge vår informasjon vil det sveitsiske laget erstattes av Stoffel Vandoorne og forsvarer interessene til Stellandis Motorsport i Formel E, hvor han bærer fargene til DS Penske.

© MPS Agency

Fuji Speedway Circuit, 2021-2022 Formel E-mesteren vil ikke ha det lett for ham til tross for at han kjørte der i 2016 da han var i Super Formula. Men han kan stole på lagkameraten Loïc Duval og Peugeots idrettslags perfekte kunnskap om terrenget, som er på vei opp etter en god prestasjon på 24 Hours of Le Mans og en første pallplass i begynnelsen av juli. , 6 timer fra Monza.

Reserve Aston Martin Racings siste WEC-opptreden i F1 er 6. november 2021 og den niende FIA ​​WEC-sesongfinalen i Bahrain. Han endte deretter på tredjeplass i LMP2 i Jota’s Oreca 07 n°28, noe som gjorde at han kunne vinne ærestittelen som visemester i kategorien.

Samtidig ønsker vi Nico Muller en rask bedring.

➡️ Klokken 14.00 bekreftet Peugeot informasjonen og formaliserte tilstedeværelsen av Stoffel Vandoorne i stedet for Nico Muller i Peugeot 9 X8 nr. 94. » Dessverre kan ikke Niko være med oss ​​denne runden, og vi ønsker ham en rask bedring, Teknisk direktør Oliver Johnson sa. Vi har all tillit til Stoffel som er klar og motivert til å delta i sitt første WEC-løp med laget. »