«Stopp, stopp!»: Paven ber om en slutt på krigen mellom Hamas og Israel

«Krig er alltid en fiasko, det er ødeleggelsen av menneskelig brorskap. Brødre, stopp, stopp!» Han sa etter den tradisjonelle Angelus-bønnen på Petersplassen i Roma.

«Jeg fornyer min oppfordring om at områdene skal åpnes, humanitær hjelp fortsetter og gislene skal løslates,» la den 86 år gamle paven til.

Paven snakket på telefon med USAs president Joe Biden i rundt tjue minutter søndag om «konfliktsituasjoner i verden og behovet for å identifisere veier til fred», sa Vatikanet.

Den 7. oktober infiltrerte hundrevis av Hamas-krigere inn i israelsk territorium fra Gazastripen, og spredte terror i et angrep uten sidestykke siden Israels opprettelse i 1948.

Mer enn 1400 mennesker ble drept i Israel, de fleste av dem sivile skutt, brent levende eller lemlestet, ifølge israelske tjenestemenn.

På Gazastripen ble minst 4651 palestinere, for det meste sivile, drept i uopphørlig beskytning av det israelske militæret, ifølge Hamas helsedepartement.

Israel intensiverte bombingen av Gazastripen natt fra lørdag til søndag som forberedelse til bakkeinvasjonen. Samtidig annonserte USA at de ville styrke sine militære ressurser i regionen for å forhindre et utbredt utbrudd.

Med forbehold om en israelsk land-, luft- og sjøblokade siden Hamas tok makten der i 2007, har Gazastripen vært under en «total beleiring» av Israel siden 9. oktober, og kuttet vann, elektrisitet og matforsyninger.

Lørdag kom en konvoi på tjue lastebiler som fraktet humanitær hjelp inn fra Egypt gjennom grenseovergangen Rafah, den eneste ruten fra Gazastripen som ikke er kontrollert av Israel, som siden har blitt stengt igjen.

Under angrepet 7. oktober ble 200 israelske, utenlandske eller binasjonale gisler kidnappet i Israel og ført til Gaza av Hamas-militanter. To amerikanske gisler ble løslatt i løpet av helgen.