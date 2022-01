Stor advarsel mot dette nye systemet som brukes av innbruddstyver som går inn i boliger i Storbritannia!

Låsesmed L&E Ltd, et Manchester-basert låsesmedfirma, sier at ranere vil bruke det til å skade og bryte låser for å få tilgang til eiendom. Manchester Evening News melder at manager Elizabeth Johns oppfordrer folk til å holde et øye med trenden etter et forsøk på å stjele eiendommen til en av kundene deres.

Inntrengere brukte plodors for å skade eller knekke låsene, men takket være anti-slemlåsene selskapet tidligere hadde installert, kunne de ikke åpne dørene for å komme inn. “Grunnen til at inntrengere bruker blåselamper er at de prøver å fjerne håndtaket rundt den slik at de kan holde låsen godt og deretter bryte den,” sa Jones.

Derfor anbefales anti-slemlåser for å hindre inntrengere i å ta seg inn. Elizabeth ber folk sørge for at dørene deres har riktig størrelse på låsene. “Hvis låsen din er for stor, vil den stikke ut. Dette gir inntrengere muligheten til å fjerne uten å berøre håndtaket. ⁇