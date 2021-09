Stor eviggrønn donasjon etterspurt til Missouri guvernørens juletre

Det er ikke Thanksgiving eller Halloween ennå, men jakten på et flott juletre har begynt.

Bevaringsfunksjonærer har etterlyst at en stor eviggrønn skal brukes på plenen i guvernørens herskapshus i Jefferson City.

Missouri Department of Conservation ber om et donert tre som er minst 40 fot høyt og enten er en Eastern Red Cedar, Norway Gran eller White Pine med fulle grener på alle sider og tilgjengelig for store lag.

“Det riktige treet kan være nær slutten av dets levetid eller må fjernes av andre årsaker,” sa MDC gjennom en pressemelding.

Etter at et tre er samlet inn, vil MDC -ansatte koordinere hogst og levering av treet til guvernørens herskapshus uten kostnad for eieren. Giveren vil motta en takk fra guvernøren sammen med en invitasjon til lysseremonien.

“Noen ganger er det vakre evergreens som må fjernes for utvidelse av hjemmet, verktøyarbeid, eller de har vokst seg for store for plassen,” sa Russell Hinnah, MDC Community Forestry Coordinator. “Å vise treet ditt på Governor’s Mansion er en fin måte å dele skjønnheten med tusenvis av Missourians som besøker herskapshuset på ferie.”

Påmeldinger må sendes før 4. oktober. Send kandidatens trebilder til: holidaytrees@mdc.mo.gov eller e -post til: Missouri Department of Conservation, OBS: Mansion Christmas Tree, PO Box 180, Jefferson City, MO 65102.

For mer informasjon besøk mdc.mo.gov/trees-plants/governors-mansion-christmas-tree-search. Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt MDC Communications Specialist Holly Dentner på 573-751-4115, utv. 3110.

Sara Karnes er en utendørs reporter for Springfield News-Leader. Følg eventyrene deres videre Twitter og Instagram @Sara_Karnes. Har du noe å fortelle? Send ham en e -post på skarnes@springfi.gannett.com.