Stor helg: Arsenal mot Chelsea, Varane, Man City, Nuno

Nok en stor helgbegivenhet venter på London Derby senter, og vi vil finne ut ved foten av tabellen om det blir Norwich eller Manchester som kjemper med Arsenal …

Spill å se på: Arsenal mot Chelsea

Vi har alle sett tweets som Troll Football or Ponder FC eller Footy Pondesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Uttalt hahaha. Den matchende listen får Arsenal til å le akkurat som alle andre, ser du. Fordi Arsenal er søppel.

Men å rive øynene dine ut av det humoristiske merket, den mest fascinerende delen av grafikken er kampene mot Chelsea og Manchester City etter et dårlig nederlag på det nyopprykkede Brentford. Det kan bli mer latter før Arsenal stiller opp selv. De kan fullføre bunnen av augustplanen, som, selv om den er tydelig, ikke er en god start for en klubb med en manager som allerede er under press og en Quixote -overføringspolitikk. .

Feilen på Brentford sist fredag ​​er kjent for noen av de profilerte presentasjonene som nå er kjent som Govt. Alexandre Lacazette er fortsatt ute, men Pierre-Emerick Ub Bameyang kan komme tilbake. Det er ikke engang gode nyheter for Arsenal, som ville vært for et år siden. Martin Odeguard vil være tilgjengelig etter at Real Madrid ombestemmer seg om å endre mening, og hvis Arsenal kan registrere ham i tide, trenger han ikke å være isolert og kan gå rett inn i troppen.

Nei beklager. Han er ute.

Alt er veldig arsenal, ikke sant? Striden med Chelsea, som kan gi M 100m -spiss Romelu Lukaku en andre debut, blir ikke stor. Med en forpliktelse til Arsenals hån befaler de at de kan slå London-rivaler 3-0-og at de slo Chelsea to ganger forrige sesong, med den andre av tre måneder siden på Stamford Bridge-Europamesteren tok en konsekvent tittelutfordring for å unngå enhver sklir mot bakoverstridende.

Must See Team: Manchester City

Selvfølgelig, teknisk sett fortsatt mulig, vil City konkurrere om det skremmende Arsenal i slutten av august, etter å ha åpnet tittelforsvaret med et nederlag på Spurs. Imidlertid vil det være deres motstandere i håp om å unngå den spesielle regelen denne helgen.

Stakkars gamle Norwich. Etter at sesongen begynte med Liverpool -pisking, møter de nå mesterne. Etter det vil ting bare bli så mye lettere mot Leicester.

For nå står Norwich overfor definisjonen av utakknemlig arbeid. En tur til byen Manchester, det er et poeng å bevise. Byen var ikke mye bedre mot Spurs sist helg, men nei Jabet Thanganga burde virkelig gjøre livet deres umulig Denne gangen og Kanariøyene vil sannsynligvis møte en ettermiddag som er mer og vanskeligere enn Liverpools start.

Selv uten spiss kan City forvente å slå dette og vinne godt, og kjører sent i kampanjen etter 1-0-nederlag.

Hold deg til Norwich -fansen. Liverpool, City, Leicester er like tøft som å starte en sesong. Uunngåelig blir ting lettere; Seks poeng mot Arsenal etter internasjonal pause.

Spiller å se på: Rafael Varane

Manchester United kan forventes å spille en full rolle i hvilken som helst tittelkamp denne sesongen Den spennende rivningen i Leeds Forrige helg viste deres mest ødeleggende Leeds at angrepssiden av spillet var i full lineup. De er åpenbare, men også med andre ingredienser. Bevaring.

Ankomsten til Rafael Varane, som ble introdusert for United-fansen før Leeds-kampen, er en av sommerens mest iøynefallende jobber og har potensial til å inngå et sterkt partnerskap med den tidligere Real Madrid-mannen Harry Maguire. Krigen mellom Pogba og Fernandez var avgjørende for Uniteds sak.

Se Manager: Nuno Espirido Santo

Nuno vil påpeke veldig nøyaktig Premier League -seier over Manchester City Mer signifikant enn Nederlag til Pacos Ferreira I Europa Conference League. Siden var også helt annerledes, det var også anledningen.

Men nederlaget i Portugal er enda viktigere fordi Spurs ikke har gått glipp av noen sjanse til å avslutte sin 14 år lange ventetid på et trofé, og uansett hvor lavt det er, har Nuno og Spurs fortsatt mye å bevise. Og på mange måter er spill som Nuno’s Journey for the Old Club Wolves denne helgen bare for mye å bevise for manageren og klubben.

Vi vet at Nuno kan danne et team for å fortvile, og til slutt overvant den høye motstanden fordi han gjorde det da han var en ulv. Det ville være feil å sammenligne Citys seier under Jose Mourinho med overfladisk like Spurs -seire fordi det var rent positiv og aggressiv defensiv prestasjon. Selv når taktikken virket, var det ingen iboende negativitet og frykt for å representere slike spill under Ma Rino.

Men hos Spurs kommer Nuno til å møte kamper som dette, eller mer som Pacos enn han gjorde på Wolves torsdag kveld. Det er ham og hans side som skal betale for flyten og hastigheten.

Hvis vi antar at Harry Kane ikke faller i fallskjerm direkte til XI, har Nuno et overfladisk direkte utvalgsresultat. Ingen fortjener å gå glipp av start -XI mot City, og alle som startet mot Pacos fortjener å endre dem. Men selv om de ansatte er like, bør spillplanen være annerledes.

Se Football League Game: QPR v Barnsley

Nyt det elegante lille lørdagslunsjmesterskapet her. Bare to lag med bedre mesterskapsrekorder enn disse to lagene i 2021 er nå i Premier League. Barnsley og QPR avsluttet forrige sesong i utmerket form, og gikk helt til sluttspillet i Barnsleys oppsiktsvekkende andre halvdel av sesongen.

QBRs egen sene oppgang kom for sent for det, men det var de som tok den formen i den nye sesongen med to seire og uavgjort. Det hjelper West Brom med ikke å miste sjefen og kapteinen.

Se European Games: Udinese mot Juventus

Juventus starter de nye Serie A -sesongfavorittene, men det er mye å bevise etter å ha flyttet til fjerdeplassen forrige sesong. Det ser ut til at de kan ringe Cristiano Ronaldo minst et år senere Han ga ut en uttalelse Han ekskluderer seg selv fra ethvert forsøk på å bli med Messi i den massive utflukten av stjernene i sommer.