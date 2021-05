Stor investor kjøpte Apple, Tesla-aksjer og solgte Alibaba og XPeng

Tekststørrelse





En stor kapitalforvalter gjorde store endringer i investeringene i amerikanske børsnoterte aksjer.

DNB Asset Management kjøpte mer



eple



(ticker: AAPL) og



Tesla



(TSLA) i første kvartal, og reduserte en investering i



Alibaba Group Holding



(BABA) Amerikanske lagerkvitteringer og solgte alle ADRene til det kinesiske elbilselskapet



XPeng



(XPEV). DNB Kapitalforvaltning avslørte blant annet virksomheten i et skjema du sendte inn med Securities and Exchange Commission.

DNB Asset Management, en enhet i Norges største finansielle serviceselskap DNB, svarte ikke på en anmodning om kommentar. DNB Asset Management forvalter mer enn 70 milliarder dollar i investeringer.

Kapitalforvalteren kjøpte ytterligere 276.351 aksjer i Apple i første kvartal til slutten av mars med 3,4 millioner aksjer fra iPhone-produsenten.

Apple-aksjer falt 8% i første kvartal, mens



S&P 500 indeks



steg 5,8%. Siden da, gjennom fredagens slutt, har Apple-aksjene hoppet 7,6% mens indeksen har steget 5,2%.

Apples finansrapport for andre kvartal forrige uke var full av gode nyheter. Inntjeningen slo estimatene, og selskapet økte utbyttet og økte tilbakekjøp av aksjer. Inntektene for kvartalet som ble avsluttet 27. mars var en rekord for en ikke-høytidsperiode.

DNB Asset Management kjøpte ytterligere 20 000 aksjer i Tesla for å avslutte første kvartal med 120 822 aksjer i elbilgiganten.

Tesla-aksjene falt 5,3% i første kvartal, men har siden fått 6,2%.

Teslas første kvartalsrapport forrige uke var generelt sterk, men aksjene falt senere av bekymringer. Driftsresultatet var mindre enn forventet, og gevinsten fra Bitcoin-handel fylte ut bunnlinjen. Teslas offentlige image har fått problemer i det siste. Konsernsjef Elon Musk virker imidlertid klar til å le; er vert for “Saturday Night Live” 8. mai.

Alibabas ADR-er falt 2,6% i første kvartal, men har steget 1,9% siden den gang.

Den legendariske investoren Charlie Munger gjorde nylig et optimistisk argument til fordel for Alibaba ADRs i møte med lave avkastninger på statsskuldregninger. Noen analytikere ser en nylig bot fra kinesiske regulatorer som positiv for nettgiganten. Dommen så ut til å tilby stenging for Alibaba-investorer etter et turbulent par måneder.

DNB Asset Management solgte 189.475 Alibaba ADRs ved utgangen av mars med 122,258 ADRs.

Selskapet avsluttet første kvartal uten XPeng ADR, etter å ha solgt de 33 156 ADRene det hadde. eiendom på slutten av 2020.

XPeng ADRs falt 14,8% i første kvartal og har mistet 18,1% siden slutten av mars.

ADRer fra XPeng og andre kinesiske EV-produsenter ble rammet i april, med en observatør som siterte økende konkurranse i verdensrommet. Spesielt har vanlige bilprodusenter rettet seg mot elektriske kjøretøyfirmaer. XPeng drives av en tidligere Alibaba-leder som har valg utvekslet på sosiale medier med moskus av Tesla.

