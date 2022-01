Stor konfrontasjon mellom Francis Huster og Frank Ferrant på settet til “We Are Live” (video)

Denne lørdagskvelden, på showet Laurent Ruquier og Léa Salamé i France 2, fikk vi et flott TV-program. Se!

Aldri et show “Vi lever” Ville ikke ha blitt så passende navngitt. Fordi vi vet, vi kan leve, alt kan skje. Inkludert den bemerkelsesverdige våpenutvekslingen mellom historikere Frank Ferrand Og skuespiller Francis Huster, Drap (billedlig talt) hans forteller!

De to er så dramatisk atskilt i en sak som ligger deres hjerte så nært. Vaksinepass? Immigrasjonsproblem? Sosial urettferdighet? Alt dette er ingenting. Francis Huster og Frank Freund hadde en heftig diskusjon om hypotesen, ifølge hvilken Cornelius ville ha skrevet Molieres skuespill. Én teori støttes av historikeren, men avvist av skuespilleren, som til og med tryglet om å komme inn i Pantheon til Jean-Baptiste Bogal, hvis 400-årsjubileum feires i år.

Francis Huster etablerte seg senere som advokat for redaktøren av «Bourgeois Gentle Home», som presenterte et dramatisk argument mens han sto på scenen. Frank Ferrand provoserte motstanderens raseri med sine verbale fornærmelser ved å hevde at Moliere ikke var en forfatter. Stående foran motstanderen pekte han pekefingeren i retningen, og skuespilleren, som nesten nektet motstanderens uttalelser, begynte en ny bønn. En av de sjeldneste på TV: Francis Huster snakket til publikum om å støtte kameraet og støtte og intensivere ideene hans.

“Jeg kjenner dem ikke”, forsvarte da Laurent Rugier og slet med å gjenopplive den begivenhetsrike debatten med sidemannen Leah Salam, som så ut til å ha mistet all kontroll over intervjuet hans. «Jeg skal drepe ham», kunne vi høre munnen til den slitne Francis Huster. Men vi forsikrer deg om at de to håndhilste begeistret og begeistret på slutten av utvekslingen.