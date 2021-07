Stor meteoritt lyser opp himmelen i Norge

Ifølge norske eksperter ble den uvanlig store meteoritten oppdaget over store deler av Sør-Skandinavia, med noen sekunder kraftig blinkende lys i Sørøst-Norge, hvoretter mange observatører hørte et brøl.

HELSINKI – En uvanlig stor meteoritt har blitt oppdaget over store deler av Sør-Skandinavia, med Sørøst-Norge som glød i noen sekunder med en kraftig glød som mange observatører da vil høre.

Han sa at det norske meteorittnettverket hadde undersøkt og undersøkt flere videoer av hendelsen på søndag, og at meteoritten først dukket opp 90 kilometer nord for hovedstaden Oslo og fortsatte sin vei i sørvestlig retning før den spredte seg i flere blink. . Av lys.

“Meteoritten dukket opp kl. 13.08 den 25. juli og var synlig i omtrent 5 sekunder,” sa nettverket i en video som ble lagt ut på sin Twitter-konto.

Scener av meteoritter, sterkt brennende romberg når de raskt kommer inn i jordens atmosfære, er ikke uvanlige i Norge, med det norske meteornettverket som består av flere kameraer.

En meteoritt som kan reise til bakken kalles meteoritt.

Foreløpige rapporter antyder at en meteoritt kan ha truffet jorden i den store skogen i Finnemarca, ikke langt fra Oslo, ifølge Norsk meteorologisk nettverk.