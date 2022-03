Stor overraskelse: Arno spiller inn et nytt album!

Arno var på showet i morges i France Inter எறிவளைதடு Av Augustine Tropenard. Et show spilt inn i Brussel, i hulen hans i Danzert-distriktet, se L’Arcid. Når? Senest henter Arno antrekket han fikk forrige uke. Kongen har faktisk gjort ham til kommandant for kronen. «Får deg til å le?» Spør Augustine Tropenard. «Det er surrealistisk», Arno svarer at han innrømmer å være stolt, men nekter å kvalifisere seg som en legende.

Men kokkens overraskelse var kunngjøringen av det nye albumet. Dette er den siste drømmen han har igjen å leve, sier han: «Fullfør rekorden min. Jeg er i ferd med å spille inn det, men det er fortsatt ting å gjøre. Jeg gjorde to sanger med sønnen min som komponerte musikken.

Dette programmet, Arno ønsket å spille det inn, forklarer Augustine Trebenard, «Han måtte avlyse konsertene sine. Det var en venns gave og det imponerte oss virkelig.

Sammen snakker de om krigen i Ukraina (krigen i Ukraina («Slik jeg er nå, er ikke fortiden det, i dag er sannheten.» Og han legger til«Det er en krig i Europa i dag, er jeg redd. Jeg er redd for hva som skjer i verden med barna mine. Vi levde gjennom regjeringen, og nå er det krig.Vennskap med Marvin Gaye, som bodde i Austen på 80-tallet, er kilden til all musikken hans for Blues, som Beatles og Stones. «I dag holder musikk fortsatt humøret mitt, det holder meg i gang. Jeg er avhengig, jeg vil alltid være litt hjemme.

Ved samtaleskiftet sang han Elvis Presleys sang «One Night With You», den første tittelen på kongen han oppdaget da han var 8 år gammel. Stemmen er der fortsatt, kanskje er kraften lav, kanskje litt dempet, men det er det.

Plutselig kunngjør han at han har spilt inn sangen «La Paloma» med Mireille Mathieu. Info eller indeks? Vi går videre til det andre alternativet. Mireille Mathieu er en løpekake han har brukt i intervjuer lenge og «La Paloma» er tittelen som dukker opp på albumet til Charles og Lulus. Men med Arno, ingen overraskelse. Han kjører hjem poenget med et lite smil i stemmen: «Vi sendte ham i går kveld og ventet på svar». En ting er sikkert, sangeren har ikke mistet sin strålende sans for selvhån og humor.

På slutten av intervjuet kommer temaet død. Som vi alle vet har Arno kreft i bukspyttkjertelen. De siste bildene hans, som ble sluppet ved medaljeseremonien for ham forrige uke, viser tegn og tegnede trekk i ansiktet hans, selv om han smiler. «Jeg mistet mange mennesker rundt meg i år», Paul Gouter, som forsvant i fjor som medgitarist og DC-matiker som først var der, og senere uttrykte han håp om bortgangen til vennen Michael Piccoli. «Hvordan føler du deg når du ser en venn dra?», spør Augustine Trabenard. «Du må akseptere det, men jeg er trist når du tenker på dem. Men det skjer med alle i livet deres. Tenker du for mye på det, gjør du (på døden)? «Nei, jeg godtar det i den tilstanden jeg er i.» […] Jeg klaget ikke, takk for livet.