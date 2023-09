Stor tvil om Vulta

Chris Horners seier i 2013 i en alder av nesten 42 år ble markert med et tvilsstempel.

Spania-turen fortsetter å bringe overraskelser. Et av de beste eksemplene er kroningen av franskmannen Eric Carritoux i 1984. I 2013 var det en overraskelse da Chris Horner la navnet sitt til Vuelta-listen. En gjennombruddsprestasjon i en alder av nesten 42 år og etter fem måneder på sidelinjen på grunn av en kneskade.

Fornøyd med rollen som lagkamerater med Lance Armstrong, Cadel Evans eller Alberto Contador, viste han en av de tynneste premielistene, selv om han aldri strålte på en stor turné. I spesielt sterke England hater han Vincenzo Nibali og Alejandro Valverde. Til tross for vanskelighetene i temporittet, ble han den eldste rytteren som vant en Grand Tour, på 41 år og 324 dager. Syklister forundres uunngåelig, og for mange er doping det vesentlige bak denne bragden.

Testet fem ganger under Vueltaen

Mistanken er stor fordi Okinawan har vært under utvikling i tre år hos RadioShack, som ble dannet i 2010 av Johan Bruneel og Lance Armstrong. Stilt overfor tvilen som følger med suksessen hans, bestemte Chris Horner seg etter ti dagers stillhet for å spille transparent ved å publisere hans biologiske passdata fra 2008 på sin offisielle nettside. «Dette er det beste jeg kan gjøre. Selvfølgelig vil dette vise og tilfredsstille alle kynikere og kritikere i pressen. Virkelig, fremfor alt, vil jeg sørge for at alle forstår denne Vueltaen og hvilket flott løp de så. Begrunnet der.

Totalt var dette 39 forsøk gjennomført over fire år Der Chris Horner publiserer resultatene. Under Vueltaen testet amerikaneren fire ganger som en del av UCI-programmet. Dette var etter å ha gjennomgått den første testen to dager før avreise til Galicia. Dagen etter kroningen hans savnet sjefen for RadioShack derimot en kontroll utført av USADA, sistnevnte varslet ikke regulatorene om at amerikaneren skulle bytte hotell. Det førte til heftig kontrovers og ble til slutt raskt lagt ned.