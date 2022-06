Storbritannia: Boris Johnson la inn et mistillitsforslag fra sitt parti mandag.

Den britiske statsministeren Boris Johnson står overfor en mistillitsavstemning mandag kveld, etter måneder med fengsling av disse partiene på Downing Street, svekket av måneder med «partygate»-skandale.

Innenfor parentesen til Platinum Jubilee, som feirer 70-årsjubileet for Elizabeth IIs regjeringstid, har Storbritannia returnert med en krise som har rystet det politiske livet i månedsvis, fra og med uken.

Graham Brady, leder av det konservative partiets komité fra 1922, kunngjorde senere i en TV-adresse grensen på 54 brev som ber parlamentsmedlemmer eller 15 % om å forlate parlamentarisk komité. Lederen ble nådd gjennom en praksis skjult i den store hemmeligheten med å provosere frem spekulasjoner.

Avstemningen vil finne sted mellom 18:00 og 20:00 lokal tid (GMT 17:00 og 19:00 GMT), og resultatene vil bli annonsert umiddelbart.

Hvis statsministeren mister det, i sammenheng med krigen i Ukraina og den høyeste inflasjonen på 40 år, vil det bli avholdt et internt valg for å utnevne en ny leder for partiet, som blir statsminister.

Den 57 år gamle lederen vil ikke kunne møte et mistillitsforslag på ett år til hvis han vinner.

«(Folkeavstemningen) i kveld gir en mulighet til å sette en stopper for mange måneder med spekulasjoner og flytte regjeringen videre ved å trekke en linje som svar på folkets prioriteringer,» sa Boris Johnsons talskvinne i en uttalelse.

«Statsministeren ønsker muligheten til å presentere sin sak for parlamentsmedlemmene velkommen og minner dem om at det ikke er noen sterkere politisk kraft enn enhet og at velgerne kan fokusere på viktige saker,» la han til.

«Grotesk»

I stedet for å sette en stopper for korrupsjonen som har plaget den konservative regjeringen i seks måneder, utløste utgivelsen av en lederrapport forrige uke som beskriver omfanget av brudd på anti-regjeringsreglene på Downing Street, nye oppfordringer om at han trekker seg. Og trist.

MP, som sist ble sett ut av skogen mandag morgen. Jesse Norman anså statsministerens forsvar i saken som «grusomt» og kritiserte hele politikken som ble annonsert de siste ukene angående Nord-Irland eller immigrasjon.

Boris Johnson (som var uhørt av den midlertidige statsministeren) som ble bøtelagt av politiet under partygate-høringen sa at han var «fullt ansvarlig for alt som skjedde», men mente at han burde «fortsette» oppdraget sitt.

Skandalen, kombinert med en historisk nedgang i boligkjøpekraften, har allerede erodert populariteten og forårsaket et alvorlig tilbakeslag for de konservative i lokalvalget i begynnelsen av mai.

Det todelte forsamlingsvalget er berammet til 23. juni.

Boris Johnson, hvis rykte ikke har avtatt på lenge, opprettholdt sin posisjon ved å fremheve sin nøkkelrolle, spesielt i den vestlige responsen på den russiske invasjonen av Ukraina.

Han har så langt gått inn for fraværet av en klar etterfølger i rekken av konservative som har styrt Storbritannia i 12 år.

Men offentlig harme over stoltheten mottatt fra mengden ved feiringen av Elizabeth IIs regjeringstid i helgen har vært betydelig.

Hvis han vinner mandag kvelds avstemning, vil Boris Johnson ikke ha noen problemer. I 2018 slapp Theresa May, som hadde sittet før ham, et mistillitsvedtak noen måneder senere, før hun trakk seg for svakt.

Det er planlagt en ny utredning om «partygate», som skal være en parlamentarisk. Dersom sistnevnte finner ut at han har villedet det offentlige forumet ved å hevde at han ikke har brutt reglene, må han trekke seg.