Storbritannia: Charles III vil forhindre at Harry og Andrew tar over

I henhold til en lov fra 1937 kan monarken erstattes av visse oppgaver, for eksempel å signere offisielle dokumenter, når mannen hennes eller konen og de fire første eldste ikke står i kø.

For Charles er de dronningkonsort Camilla, sønnene William og Harry, broren Andrew og svigerdatteren Beatrice.

Men Harry forlot kongefamilien og flyttet til Amerika etter spenninger med broren og faren. Prins Andrew mistet enhver rolle med «Royals» etter anklager om seksuelle overgrep. Andrews eldste datter, Beatrice, er ikke et «arbeidende» medlem av kongefamilien.

For å forhindre at en av de to falne prinsene opptrer som konge – spesielt når han reiser med Camilla og William er i utlandet – må listen over mulige erstattere utvides til å inkludere prinsesse Anne. og prins Edward, søster og bror til Charles III.

Denne løsningen gjør det mulig å bruke Harry og Andrew uten å formelt ekskludere dem.

Ifølge Telegraph kan lovendringen skje «i løpet av de neste ukene» og er «et logisk skritt» foran Charles og Camillas utenlandsreiser i 2023.

Buckingham Palace svarte ikke, men saken ble tatt opp i House of Lords mandag.

I løpet av middelalderen kunne «statskonsulenter» påta seg de fleste av suverenens offisielle oppgaver (signere dokumenter, motta ambassadører, holde møter).

Før Elizabeth IIs død I september stilte Charles opp for henne ved flere anledninger, spesielt under Mays tale fra tronen til parlamentet.