Storbritannia: Det konservative partiets nestleder trekker seg direkte på TV (VIDEO)

Bim Afolami sa på Talk TVs «The News Desk» tirsdag kveld: «Jeg tror ikke statsministeren har min støtte eller partiet eller landet lenger.»







Publisert 5.07.2022 kl. 22:38 Lesetid: 2 min



LBim Afolami, nestlederen for Storbritannias konservative parti, trakk seg på direktesendt TV tirsdag og sa at han ikke lenger kunne støtte statsminister Boris Johnson. Hans avgang fulgte etter at helse- og finansministrene trakk seg.

Også medlem av det britiske parlamentet kunngjorde han under Talk TVs «The News Desk» at: «Etter de nylige anklagene mot nestlederen «Whip» (den parlamentariske disiplinansvarlig for konservative parlamentsmedlemmer, red.anm.). Fortidens hendelser. noen uker tror jeg at statsministeren ikke lenger har støtte fra meg, partiet eller landet.

Politikeren mener Boris Johnson bør levere sin oppsigelse. «Etter å ha mistet støtten fra to medlemmer av kabinettet hans, er det klart at det er på tide at han trekker seg», sa han, mens han bekreftet sin intensjon om ikke å bli partiets nestleder. Konservativ.

Oppsigelsene kommer i kjølvannet av en ny skandale som involverer statsminister Boris Johnsons regjering: Chris Fincher, nestleder-«pisken» ansvarlig for parlamentarisk disiplin for konservative parlamentsmedlemmer, har trukket seg.