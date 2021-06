Storbritannia er i ferd med å undertegne en handelsavtale med Norge

Storbritannia er i ferd med å signere en handelsavtale med Norge og andre medlemmer av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, med en offisiell kunngjøring forventet på fredag.

Norge, hvis største handelspartner er Storbritannia, takket være salg av gass fra Nordsjøen, har vært spesielt opptatt av å beskytte den lille, men politisk vitale landbrukssektoren mot trusselen om billig britisk storfekjøtt og ost i et valgår.

Før sin formelle utgang fra EU i januar signerte Storbritannia en pågående handelsavtale med Norge, Island og Liechtenstein om varer. En omfattende frihandelsavtale ble forhandlet gjennom 2021.

En britisk regjeringsinsider bekreftet at avtalen er “nær ferdigstillelse” som vil forbedre vilkårene for handel med medlemmer av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, og vil bli kunngjort “innen de neste 24 til 48 timer”.

En DIT-innsider sa: “Det er veldig nært, men forhandlingene er fortsatt i live. Enhver avtale vil inkludere betydelige digitale handelsgevinster utover EU-avtalen, og gevinster fra tilgang til landbruksmarkeder. Det vil være en fantastisk avtale for Storbritannia.”

Tjenestemenn som var kjent med forhandlingene sa at den forestående avtalen inkluderer “veldig gode” bestemmelser om digitale tjenester som omgår EUs avtale med Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. De la til at det var “gode nyheter” for Storbritannias landbruks- og fiskeforedlingsmarked.

“Forhåpentligvis vil avtalen bety mer eksport for bønder og billigere import for fiskeforedlingssektoren, noe som er bra for” rødmur “byer som Grimsby” for første gang i valget i 2019, sa Alfred, og henviste til engelske regioner som stemte på Tory-festen

NRK, den norske statlige kringkasteren, nevnt Torsdag ble det inngått en avtale som kunngjøres på fredag, slik at den kan gjøres om til lov før parlamentet går inn i sommerferien.

Kringkasteren rapporterte også at forhandlinger om tilgang til sjømatmarkeder hadde vist seg vanskelige. Avtalen forventes å omfatte bytter mellom innsatser i britisk fiskevann i bytte for tilgang til de norske markedene for britisk storfekjøtt og osteprodukter.

Avtalen kommer på et avgjørende tidspunkt for Norges sentrums-høyre regjering, som har falt etter i meningsmålingene til sentrum-venstre opposisjonen, som inkluderer et parti nær bønder. Regjeringen virket splittet over antall innrømmelser som Storbritannia skulle gi.

Statsminister Erna Solberg sa til NRK i forrige måned at forhandlingene var “vanskelige”, ettersom Norge har relativt få importbarrierer, men det har beskyttet kjøtt- og meieriprodukter. Importtoll på utenlandsk ost er mer enn 300 prosent, mens biff er på 344 prosent.

Handelen var mellom Storbritannia og Island og Norge Fortjene 27 milliarder pund i 2019. Oslo er opptatt av bedre tilgang i Storbritannia til norske fisk- og sjømatprodukter etter en lang tvist med London om fiskerettigheter.

Kristdemokraterne, et medlem av Solbergs minoritetskoalisjon, har vært en heftig motstander av å gi Storbritannia bedre tilgang til oksekjøtt og ost til det norske markedet og er nå utenfor EU. “Det har vært en viktig og derfor også vanskelig sak,” sa partileder Kjell Ingolf Robstad om diskusjoner i regjeringen.

Johnsons regjering er også nær å undertegne en handelsavtale med Australia, som forventes kunngjort i uken 14. juni etter G7-toppmøtet med vestlige ledere i Cornwall.