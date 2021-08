Storbritannia er klar til å oppheve reiseforbudet mot flyplassentre

Rishi Sunak har skrevet til statsministeren om å raskt lempe på reisebegrensningene. Kansleren advarte om at Storbritannias grensepolitikk ville skade reiselivsnæringen og økonomien i bredden.

The Sunday Times I et brev til Boris Johnson sa Sunak at landets grensepolitikk var ute av kontakt med våre internasjonale partnere og ville påvirke arbeidsplasser.

Paul Charles, administrerende direktør i PC Agencys reisekonsulent, sa: “Infeksjonshastigheten ved sentrene har falt. Å åpne dem er avgjørende for fremtidig luftfartsuksess.

“Flytrafikken har vokst de siste årene på grunn av den sterke sammenkoblingen mellom disse sentrene. Uten dem ville ikke flyselskapene kunne operere noe som den kapasiteten de trenger.

“Det ville være en stor forbedring hvis de åpner reisesentre, men bare når de kommer av rødlisten vil det gjøre en reell forskjell i reiselivsnæringen.”

Istanbul anslås å bli Europas største flyplass, med Heathrow forventet å ta imot 200 millioner passasjerer i året, mens De forente arabiske emirater driver Emirates, et av verdens største flyselskaper, som opererer i mer enn 150 byer i 80 land på seks kontinenter. 300 fly.

Joe Biden er under økende press for å oppheve Storbritannias reiseforbud mot Storbritannia for å øke handelen i Atlanterhavet.

Dobbeltvaksinerte amerikanske borgere kan reise til Storbritannia uten å være isolert fra mandag, men U.S. Administrative Order 212 (f) forbyr britiske borgere å komme inn i USA.

Syttisju medlemmer av kongressen har skrevet et brev til president Biden med henvisning til forskning fra Mayo Clinic som viser at en mann smittet med Govt-19 er i fare på en flytur fra Storbritannia til USA.

Henry Smith, All-Party Future styreleder for luftvåpenet

Arbeidsgruppen Storbritannia og USA bør jobbe “mer i konsert” enn “å ta ensidig handling”.

“Det er på tide å oppheve administrativ pålegg 212F (forby ikke-essensielle reiser fra Storbritannia) for å anerkjenne vaksinasjonsnivået for den britiske befolkningen. Jeg ser at den amerikanske administrasjonen tar en mer pragmatisk posisjon og tillater to flere, måten å Atlanterhavsreisen, “sa han i Telegraph.