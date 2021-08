Storbritannia etterlyser handelstiltak mot Norge

Med fabrikkfiskefartøy kirkila Nå “på jakt etter skrap” utenfor Svalbard, har britiske fiskerieiere beskyldt den britiske regjeringen for ikke å bøye muskler som en uavhengig kyststat.

En talsperson for selskapet kommenterte at Storbritannia nå bør innføre et midlertidig handelsmiddel mot Norge for å gi britiske fiskere en sjanse til å tjene til livets opphold, og balansere det økonomiske forholdet mellom de to landene på nytt.

“ Dette er ikke bare synet på britisk fiskeri – parlamentariske ledere for både internasjonal handel og miljø har oppfordret regjeringen til å innfri sine løfter til fiskeindustrien i en verden etter Brexit, ” sa selskapet. at da samtaler brøt ut mellom Norge og Storbritannia tidligere i sommer, ble britiske skip ekskludert fra torsk- og hysefisket i norske farvann.

Dette betyr at norske fiskebåter står fritt til å fange den samme fisken og eksportere den til det britiske markedet. Denne doble whammy betyr at det meste av fisken som britiske mannskaper pleide å fange til vår nasjonalrett og solgte i fish and chips -butikker over hele landet, nå vil bli fanget av nordmenn og islendinger og eksportert til oss.

Fiskeriprodusenterorganisasjonen (FPO) har oppfordret den britiske regjeringen til å innføre en midlertidig avhjelpende toll på import av torsk og hyse fra Norge inntil den kan gjenopprette Storbritannias kvoter for torsk og hyse i farvannet, og har bedt handel Erstatningsmyndighet. (Kommisjonen) til å avsi dom på dette grunnlaget.

Neil Parrish, leder i komiteen for miljø, mat og landlige anliggender, oppfordret regjeringen i en diskusjon i Westminster Hall til å “implementere et midlertidig kommersielt middel med Norge for å prøve å få båtene våre i farvannet”.

Angus MacNeil, leder av International Trade Commission, leste i posten et brev han mottok fra UK Fisheries som støttet stillingen.

Luke Pollard, EFRAs skygge utenrikssekretær, ba også om støtte, og bemerket at ‘situasjonen med Far Water Fleet ofte blir oversett. Det er en sektor av vår økonomi som har blitt sterkt forrådt. Disse jegerne er et levende eksempel og puster på svik begått mot dem.