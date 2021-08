Storbritannia har støttet en plan om å belaste reisende utenfor EU for å reise inn i Europa Den Europeiske Union

The Guardian har lært at den britiske regjeringen er en av de “største støttespillerne” for EU-programmer, at ikke-EU-borgere må anerkjennes og betale et gebyr for å komme inn i Alliansens passfrie reisesone.

Da regjeringen i David Cameron ble presentert av EU -kommisjonen i april 2016, tre måneder før EU -folkeavstemningen, spådde noen at britiske 7 (£ 5,95) billettpriser ville treffe britiske reisende.

Brexit -tilhengere reagerte sint da kommisjonen ble fortalt om en plan denne uken Europeisk reisinformasjons- og autorisasjonssystem (Etias) var på vei til å tre i kraft for reisende i slutten av 2022.

Til tross for påstander om en “Brexit -dom”, gjelder ideen, som har som mål å øke grensesikkerheten, lenge før Storbritannias skilsmisse fra EU og for borgere i rundt 60 land.

I henhold til den amerikanske Esta-ordningen må ikke-EU-borgere som ikke trenger visum, fylle ut et skjema og betale 7 euro før de kommer inn i Europas passfrie Schengen-område. Godkjenning vil bli gitt i løpet av få minutter i 95% av tilfellene. Hvis reise er tillatt, og 7 -avgiften – som gjelder for voksne mellom 18 og 70, – gjør flere besøk over tre år.

Tidligere Labour -parlamentsmedlem Claude Moraes sa at regjeringen var interessert i ideen. “Den britiske regjeringen var en av sine største støttespillere, tilsynelatende før folkeavstemningen, og [Etias] Sett på som en del av den digitale sikkerheten til grensene som Storbritannia ønsker å fremme i EU.

Moraes ledet Europaparlamentets innenrikskomité, som var ansvarlig for å forhandle Etios -regulering med EUs innenriksministre.

Den daværende innenrikssekretæren, Theresa May, ble antatt å ha støttet ideen, selv om hun ikke forventet å bli med fordi Storbritannia var utenfor Schengen -området. Hvis Storbritannia hadde vært medlem av EU, ville britiske statsborgere blitt unntatt fra å fylle ut skjemaer og avgifter-den særstatusen som Irland utenfor Schengen har i dag.

Tidligere britisk ambassadør i EU Sir Evan Rogers Han sa at England ville ha støttet, men han hadde ikke en detaljert erindring. “Fordi det var en Schengen-byggeaktivitet, hadde vi ikke blitt med. Det gjelder mange forslag til Schengen-bygging, der vi sier at vi støtter det, [Home Office] Grunnleggende om sikkerhet. “

Tidligere europeisk minister David Liddington sa: “Jeg husker ikke nøyaktig hva vår holdning var til Etios den gangen – den gangen fokuserte vi for mye på folkeavstemningskampanjen.

Mens han var på kontoret i mai, var Storbritannia i spissen for å presse EU til å vedta lovgivning som ville kreve at politimenn samler inn data om flypassasjerer. Passenger Name Registration (PNR) Order ble medforfatter av britiske konservative MEP Timothy Kirkop, som opprettet avtaler om deling av data med Australia og USA.

I april 2016 sa han at å bo i EU “betyr at vi vil være trygge for kriminalitet og terrorisme” fordi han berømmet den europeiske arrestordren og PNR -loven.

Regjeringen så på Etios -prosjektet som en del av en sikkerhetspakke som inkluderer PNR- og EU -databaser, husket Moraes. “De så på Etios som å modernisere grensene. I lys av dette hadde Etias potensial til å fungere som et stort utbytte. [the government] -Det vil fungere med andre databaser på EU -nivå.

Når en reisende fyller ut Etios-skjemaet, blir dataene deres automatisk kryssjekket med andre EU-databaser. Schengen informasjonssystem, Europol og Eurodoc fingeravtrykkslager for asylsøkere.

Ideen om et europeisk reiseakkrediteringsorgan ble første gang sendt i 2011 og fikk fart etter terrorangrepene i Paris i 2015 og Brussel i 2016.

Til tross for skarpe forhold mellom Cameron og resten av EU, hans regjering Stemte for De fleste EU -lover.