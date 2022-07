Storbritannia: Her er de to finalistene som skal etterfølge Boris Johnson

Om sju uker blir en av dem britisk statsminister: tidligere finansminister Rishi Sunak og utenriksminister Liz Truss kvalifiserte seg til det siste oppgjøret i Downing Street-kappløpet for å etterfølge Johnson onsdag.

De to kandidatene, valgt av partiets delegater etter en serie på fem stemmer, vil bli avgjort av det konservative partiets 200 000 medlemmer, med resultater som forventes 5. september etter en postavstemning.

Rishi Sunak vant 137 stemmer fra konservative parlamentsmedlemmer onsdag, og kastet ut Liz Truss (113 stemmer) og utenriksminister Benny Mordant med 105 stemmer, ifølge resultater annonsert av organisasjonens meningsmålingssjef, Graham Brady. Innvendig.

Det er nå sikkert at den britiske regjeringen vil bli ledet av en ikke-hvit person for første gang, eller en kvinne for tredje gang, siden Boris Johnsons avgang 7. juli, preget av skandale.

«Takk for at du tror på meg», tvitret Liz Truss.

Bukker under den siste spørsmål og svar-sesjonen i parlamentet som statsminister, Boris Johnson «Hasta La Vista, Baby» Og hans råd til sin etterfølger: «Hold deg nær amerikanerne, støtt ukrainerne, kjemp overalt for frihet og demokrati. Kutt skattene og dereguler så mye du kan for å gjøre dette landet til et bedre sted å bo og investere.»

Helt til siste øyeblikk jobbet alle tre lagene med kandidater hardt for å vinne stemmene til konservative parlamentsmedlemmer, spesielt de som støttet tidligere utenriksminister for likestilling, Kemi Patenock, som ble sparket ut tirsdag.

Et veldig åpent løp

Rishi Sunak (42), hvis uttreden fra regjeringen i begynnelsen av juli bidro til å utløse statsminister Boris Johnsons fall, har ledet siden den første meningsmålingen.

Konkurransen er imidlertid langt fra åpenbar, med seier langt fra sannsynlig for de som fremstår som mindre populære blant partiets base enn delegatene.

I følge en YouGov-måling offentliggjort tirsdag, vil den tidligere finansministeren sannsynligvis bli beseiret i finalen uavhengig av motstanderen.

Motsatt ble Liz Truss, 46, ansett som upålitelig forrige uke, men klarte å tette gapet. Hun virker også godt posisjonert til å gjenvinne stemmene til Kemi Patenock, som, i likhet med henne, representerer tories høyrefløy.

Sunak har anklaget parlamentsmedlem David Davies for å prøve å «re-allokere» Liz Truss, som synes det er vanskelig å beseire Beni Mordant. «Det er den verste kampanjen jeg noen gang har sett,» sa Davies til LBC radio.

Mordaunt, 49 og nesten ukjent for briter for 10 dager siden, brast inn i YouGov-avstemningen forrige uke som favoritt, men var vag og lite overbevisende i to TV-debatter.

Kampanjeteamet hennes fremhevet henne som en legemliggjøring av «overgang», mens hennes to rivaler, tungvektere under Johnson, er kandidater for «kontinuitet».

Han takket teamene sine i en tweet der han sa «hardt arbeid» og «vi går fremover sammen».

En tillitskrise og spørsmål om integritet preger kampanjen, med kandidatene som alle ønsker å – i det minste i form – snu siden om den skandaleplagede Johnson-tiden.

Kandidatene diskuterte også mye hvordan de skulle takle levekostnadskrisen som kveler britiske husholdninger, med inflasjonen som steg til 9,4 % år-til-år i juni.

Den offentlige audiovisuelle komiteen har kunngjort at debatten mellom de to finalistene vil finne sted på BBC neste mandag. Foran et publikum på mellom 80 og 100 personer vil det bli sendt direkte fra byen Stoke-on-Trent i det sentrale England, hvor over 69 % stemte for Brexit i folkeavstemningen i 2016.

Finalister

Rishi Sunak

© SIPAUSA

Med den plutselige oppsigelsen av den tidligere finansministeren (finansministeren) og avgangen til rundt seksti medlemmer av den utøvende myndigheten,Favoritt i meningsmålinger. Sunak (42), som ble angrepet av statsministerens støttespillere etter å ha anklaget ham for å forråde Boris Johnson, er den første hinduen som ble utnevnt til finansminister i 2020.

Sunak, som flyttet til England fra Nord-India på 1960-tallet, var analytiker hos Goldman Sachs og jobbet senere i hedgefond.

Denne brexit-forsvareren har blitt kritisert for ikke å gjøre nok mot stigende priser. Han sier at hans økonomiske tilnærming hvis han ble valgt ville være «Thatcherite sunn fornuft» og fordømte «eventyrene» til andre kandidater som kunngjorde betydelige skattekutt i et miljø med høy inflasjon.

Liz kjole

©ZumaPress

Hans frittalende og vilje til å gripe inn i kulturkrigene gjorde utenriksministeren svært populær i Tory-basen. Fru Truss, 46, ble gitt den delikate stillingen som en belønning for sitt arbeid som internasjonal handelsminister. I mellomtiden inngikk denne forkjemperen for frihandel, som stemte for å forbli i EU, en rekke handelsavtaler etter Brexit.

Forblir i regjeringen til tross for en masseeksodus av ministre, er han en kjæreste i Johnson-leiren.