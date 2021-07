Storbritannia inngår frihandelsavtale med Norge, Island og Liechtenstein

Etter å ha vært prinsipielt enig i forrige måned, signerte Storbritannia en frihandelsavtale med Norge, Island og Liechtenstein, som ga tollfri handel og sikret større tilgang for britiske virksomheter.

Ministre fra de tre landene kom til London denne måneden for å signere avtalen med den britiske internasjonale handelssekretæren Ranil Jayawardena.

Det er den mest avanserte handelsavtalen Norge, Island og Liechtenstein noensinne har signert, med nye bestemmelser om digital handel, mobil roaming og forretningsreiser. Det vil senke tollene, innføre nye tollfrie kvoter på britisk mateksport og kvalitetslandbruksprodukter, og støtte jobber i hvert hjørne av landet vårt.

Avtalen opprettholder nåværende tilgang til tollfrie kvoter for sentral britisk eksport som ost, samtidig som den tilbyr tollreduksjoner og kvoter på svinekjøtt, fjærfe og andre varer. Avtalen anerkjenner også den beskyttede statusen til visse viner og brennevin i Storbritannia, noe som betyr at forbrukere i Norge, Island og Liechtenstein kan fortsette å nyte våre populære produkter, for eksempel Scotch Whisky, med tillit til at de er av høy kvalitet og den virkelige avtalen.

Fiskeforedlingssektoren, detaljhandel og forbrukere vil dra fordel av billigere import av reker, reker og hvitfisk.

En uttalelse fra regjeringen lød: “Avtalen støtter sterkt Storbritannias ambisjoner som global leder innen klima- og miljøvern. Den beholder Storbritannias rett til å regulere for å nå vårt netto nullmål, fremmer handel og investeringer for utvikling av en karbonfattig økonomi , og tar for seg mange spørsmål knyttet til klima og miljøvern Miljø, inkludert biologisk mangfold, bærekraftig skog og fiskeri.

“De avanserte digitale bestemmelsene i avtalen betyr at vi reduserer byråkratiet, noe som gjør det enklere enn noensinne for selskapene våre å eksportere over landegrensene. Dokumenter, kontrakter og elektroniske signaturer vil redusere papirarbeidet og spare britiske selskaper tid og penger.”

Internasjonal handelssekretær Liz Truss sa: “Dagens avtaleunderskrivelse er et historisk øyeblikk for handel mellom Storbritannia og Island, Norge og Liechtenstein. Det vil støtte jobber, eliminere byråkrati og åpne flere muligheter for Storbritannia. Jeg oppfordrer virksomheter over hele landet. , fra bønder til fintech, for å gripe de fantastiske mulighetene som tilbys av denne avtalen. ”