Storbritannia leder i handel – Joe Biden hjelper Liz Trace å følge | Politikk | Nyheter

En britisk regjeringspolitiker og nåværende handelsrådgiver har sagt at den britiske søknaden om å bli med i den omfattende og progressive avtalen om Trans-Pacific Partnership (CPDP) kan fungere som en “katalysator” for å bli med i USA. USA var en av forløperne til CPDP, men Donald Trump trakk seg fra avtalen.

CPTPP består av Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore og Vietnam og står for mer enn 13 prosent av verdensinntekten.

“Et TPP (Trans-Pacific Partnership) som har blitt en global økonomisk partner, vil være et nøkkelsignal om demokratiernes vilje til å samarbeide i en tid med økende globale spenninger.

“Handel betyr velstand, frihandel betyr større velstand, og fri handel mellom likesinnede nasjoner vil styrke dem i møte med eventuelle utfordringer.”

Abbott uttalte seg mens han holdt en tale om politisk utveksling om strategisk handel.

Han sa at Storbritannia og USA ville bli et viktig verktøy for å bekjempe Kinas voksende dominans ved å opprette et nettverk av lignende land som står for rettsstat og frihandel.

Når han snakket om den amerikanske avgjørelsen om å trekke seg fra avtalen i 2017, sa Abbott: ”Dessverre har begge sider av amerikansk politikk trukket seg fordi mange amerikanske velgere er bekymret for at frihandel i stor grad har flyttet amerikanske fabrikker til Kina.

Formelle samtaler om Storbritannias tilgang til CPTPP ble formelt lansert i forrige måned.

Les mer: Storbritannia er på vei til å bryte flere milliarder CPTDP-avtaler etter Brexit innen 2022