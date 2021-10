Storbritannia, Norge Branngigant ubåtstrømkabel

“Storbritannia og Norge er nå i stand til å dele fornybar energi for første gang,” understreker den nasjonale fasen og legger til at den norske kraftfasen 6 1,6 milliarder Nordsjøforbindelsen med State Grid Operator for National Phase of the National Phase 6 lanserer virksomheten i dag. I en pressemelding.

Undervanns elektrisk tilkobling av noen 720 kilometer Start med maksimal effektivitet 700 MW (MW) Det vil stige gradvis 1.400 MW på tre måneder. “Ved full kapasitet vil Nordsjøforbindelsen kunne levere strøm til 1,4 millioner husstander,” sier National Grid.

Sultanatet i sørvest i Skandinavia er forbundet med Nordsjøen til Fleet (nær Newcastle) i Storbritannia, som går under Nordsjøen, og øker dermed sikkerheten til de to landenes strømforsyning samtidig med prisen på naturlig gass. Rekorden topper seg i Europa og Storbritannia.

“Når det er sterk vind i Storbritannia, når vindkraftproduksjonen er høy, kan vi kjøpe billig strøm i Norge fra britene og slippe vann ut i reservoarene våre,” sa Thor Anders, prosjektdirektør i Stotnet, som forklarte Norges hovedkilde av energi som demninger i juni. Motsatt når vinden i Storbritannia ikke er sterk nok.

Konstruksjon, holdbar 6 år, Har sin andel Tekniske utfordringerSpesielt tvinger det konstruksjonen av en spesiell båt til å krysse kabelen, for å bore en 2.300 meter lang tunnel under en norsk innsjø.

I rangeringen av de lengste sjøkraftkablene overtok Nordsjøforbindelsen Nordling (623 km, 516 under vann), som åpnet mellom Norge og Tyskland i forrige måned.

Storbritannia, som allerede er tilknyttet Frankrike, Belgia, Nederland og Irland, planlegger andre kontakter med kontinentale land, spesielt Danmark, takket være den nye ubåten knyttet til Viking Link (765 km, inkludert 621 under vann). Konstruksjonen forventes å være ferdig i slutten av 2023.

EN En stor fusjon med Marokko er også varsletPå sjøkabelen, 3800 km.

Storbritannia, som har vært vertskap for en internasjonal konferanse om COP26 energiomstilling siden slutten av oktober, ønsker å oppnå karbonnøytralitet innen 2050.

(Med selskaper)